Как будет работать ГИБДД в Тюмени во время праздников

Пункт разбора ДТП в Тюмени не будет работать 1 и 2 января, а услуги по регистрации авто и приему экзаменов на водительские права окажут 30 декабря и с 3 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.
«Государственные услуги по регистрации автомобилей и приему экзаменов на право управления транспортом будут оказываться сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Тюменской области 30 декабря, 3, 4 и 5 января. Выходные дни: 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января», — указано в сообщении пресс-службы. Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00.
Ранее URA.RU писало, что в праздничные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь автобусы не работают.
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