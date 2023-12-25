25 декабря 2023

Как будет работать ГИБДД в Тюмени во время праздников

Госавтоинспекция Тюмени не будет работать 1 и 2 января
© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, машина дпс, гибдд, дпс
Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00 Фото:

Пункт разбора ДТП в Тюмени не будет работать 1 и 2 января, а услуги по регистрации авто и приему экзаменов на водительские права окажут 30 декабря и с 3 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«Государственные услуги по регистрации автомобилей и приему экзаменов на право управления транспортом будут оказываться сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Тюменской области 30 декабря, 3, 4 и 5 января. Выходные дни: 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января», — указано в сообщении пресс-службы. Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00.

Ранее URA.RU писало, что в праздничные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь автобусы не работают.

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Пункт разбора ДТП в Тюмени не будет работать 1 и 2 января, а услуги по регистрации авто и приему экзаменов на водительские права окажут 30 декабря и с 3 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «Государственные услуги по регистрации автомобилей и приему экзаменов на право управления транспортом будут оказываться сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Тюменской области 30 декабря, 3, 4 и 5 января. Выходные дни: 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января», — указано в сообщении пресс-службы. Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00. Ранее URA.RU писало, что в праздничные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь автобусы не работают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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