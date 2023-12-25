Общество Как будет работать ГИБДД в Тюмени во время праздников Госавтоинспекция Тюмени не будет работать 1 и 2 января 26 декабря 2023 в 15:59 Размер текста - 17 + Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пункт разбора ДТП в Тюмени не будет работать 1 и 2 января, а услуги по регистрации авто и приему экзаменов на водительские права окажут 30 декабря и с 3 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «Государственные услуги по регистрации автомобилей и приему экзаменов на право управления транспортом будут оказываться сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Тюменской области 30 декабря, 3, 4 и 5 января. Выходные дни: 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января», — указано в сообщении пресс-службы. Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00. Ранее URA.RU писало, что в праздничные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь автобусы не работают. Пункт разбора ДТП в Тюмени не будет работать 1 и 2 января, а услуги по регистрации авто и приему экзаменов на водительские права окажут 30 декабря и с 3 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «Государственные услуги по регистрации автомобилей и приему экзаменов на право управления транспортом будут оказываться сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Тюменской области 30 декабря, 3, 4 и 5 января. Выходные дни: 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января», — указано в сообщении пресс-службы. Пункт разбора ДТП будет работать 30 и 31 декабря и с 3 по 7 января с 8:00 до 20:00. Ранее URA.RU писало, что в праздничные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь автобусы не работают. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям