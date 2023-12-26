Глава Тобольска попросил отложить несрочные поездки и не выходить из дома

В Тюменской области неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снег, метель, налипание мокрого снега
Глава Тобольска Максим Афанасьев обратился к жителям Тюменской области с просьбой отложить несрочные поездки и лишний раз не выходить из дома. Такая просьба обусловлена неблагоприятными погодными условиями в регионе.
«Очень сильный ветер, порывы 25 м/с и более, снег, метель, налипание мокрого снега. <…> Очень прошу отложить все не срочные поездки и лишний раз не выходить из дома», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
На 26 и 27 декабря департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области объявлял штормовое предупреждение. В Тюменской области усилился ветер, проходит метель и снег.
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