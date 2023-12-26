Курганские перевозчики сократят количество рейсов в новогодние праздники

В Курганской области на период новогодних каникул перевозчики планируют сократить рейсы на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщила диспетчерская служба курганского автовокзала.
«С 31 декабря по 8 января курганские перевозчики отменят свыше 300 пар (около 20%) рейсов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Наибольшее количество рейсов (примерно 260 пар) будет отменено с 1 по 3 января. В первый день нового года из 188 пар рейсов, предусмотренных расписанием, планируется выполнить лишь 48», — данные диспетчерской службы приводит teleram-канал «Курганский транспорт». С детальной информацией об изменениях в расписании пассажиры могут ознакомиться в справочной службе автовокзала.
Дополнительные автобусы из Кургана в Тюмень и Екатеринбург будут ходить 29 и 30 декабря, 7 января будет назначен дополнительный рейс в Ханты-Мансийск. При этом железнодорожный транспорт будет ездить по обычному расписанию без каких-либо изменений.
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