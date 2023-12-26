26 декабря 2023

Курганские перевозчики сократят количество рейсов в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
В Курганской области в Новый год сократят количество рейсов на маршрутах Фото:

В Курганской области на период новогодних каникул перевозчики планируют сократить рейсы на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщила диспетчерская служба курганского автовокзала.

«С 31 декабря по 8 января курганские перевозчики отменят свыше 300 пар (около 20%) рейсов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Наибольшее количество рейсов (примерно 260 пар) будет отменено с 1 по 3 января. В первый день нового года из 188 пар рейсов, предусмотренных расписанием, планируется выполнить лишь 48», — данные диспетчерской службы приводит teleram-канал «Курганский транспорт». С детальной информацией об изменениях в расписании пассажиры могут ознакомиться в справочной службе автовокзала.

Дополнительные автобусы из Кургана в Тюмень и Екатеринбург будут ходить 29 и 30 декабря, 7 января будет назначен дополнительный рейс в Ханты-Мансийск. При этом железнодорожный транспорт будет ездить по обычному расписанию без каких-либо изменений.

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В Курганской области на период новогодних каникул перевозчики планируют сократить рейсы на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщила диспетчерская служба курганского автовокзала. «С 31 декабря по 8 января курганские перевозчики отменят свыше 300 пар (около 20%) рейсов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Наибольшее количество рейсов (примерно 260 пар) будет отменено с 1 по 3 января. В первый день нового года из 188 пар рейсов, предусмотренных расписанием, планируется выполнить лишь 48», — данные диспетчерской службы приводит teleram-канал «Курганский транспорт». С детальной информацией об изменениях в расписании пассажиры могут ознакомиться в справочной службе автовокзала. Дополнительные автобусы из Кургана в Тюмень и Екатеринбург будут ходить 29 и 30 декабря, 7 января будет назначен дополнительный рейс в Ханты-Мансийск. При этом железнодорожный транспорт будет ездить по обычному расписанию без каких-либо изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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