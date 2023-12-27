27 декабря 2023

В районном центре ЯНАО открылся центр единоборств

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (тайский бокс), спортивный клуб Такуми. Челябинск, восточные единоборства, удар ногой, муайтай, тайский бокс, боевое искусство
В центре можно осваивать спортивную борьбу, самбо, дзюдо и рукопашный бой Фото:

В селе Красноселькуп (ЯНАО) начались занятия в новом центре единоборств «Северный характер». На секции по различным видам спорта могут записаться сельчане всех возрастов, сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте.

«Тренироваться в зале смогут как дети, так и взрослые. Для юных спортсменов первые занятия уже начались. В секции по видам спорта записаны 88 человек. Для них приобрели всю необходимую экипировку», — сообщается на сайте окружного правительства.

В центре можно осваивать спортивную борьбу, самбо, дзюдо и рукопашный бой. Cвоего зала для тренировок в райцентре не было.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на ремонт здания, предназначенного для центра единоборств «Северный характер», потратят почти 90 миллионов рублей. Реконструкцию должны были закончить к 15 декабря этого года.

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В селе Красноселькуп (ЯНАО) начались занятия в новом центре единоборств «Северный характер». На секции по различным видам спорта могут записаться сельчане всех возрастов, сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте. «Тренироваться в зале смогут как дети, так и взрослые. Для юных спортсменов первые занятия уже начались. В секции по видам спорта записаны 88 человек. Для них приобрели всю необходимую экипировку», — сообщается на сайте окружного правительства. В центре можно осваивать спортивную борьбу, самбо, дзюдо и рукопашный бой. Cвоего зала для тренировок в райцентре не было. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на ремонт здания, предназначенного для центра единоборств «Северный характер», потратят почти 90 миллионов рублей. Реконструкцию должны были закончить к 15 декабря этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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