В районном центре ЯНАО открылся центр единоборств

В центре можно осваивать спортивную борьбу, самбо, дзюдо и рукопашный бой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Красноселькуп (ЯНАО) начались занятия в новом центре единоборств «Северный характер». На секции по различным видам спорта могут записаться сельчане всех возрастов, сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте.

«Тренироваться в зале смогут как дети, так и взрослые. Для юных спортсменов первые занятия уже начались. В секции по видам спорта записаны 88 человек. Для них приобрели всю необходимую экипировку», — сообщается на сайте окружного правительства.

В центре можно осваивать спортивную борьбу, самбо, дзюдо и рукопашный бой. Cвоего зала для тренировок в райцентре не было.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на ремонт здания, предназначенного для центра единоборств «Северный характер», потратят почти 90 миллионов рублей. Реконструкцию должны были закончить к 15 декабря этого года.