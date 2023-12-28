В Тюмени назвали главные причины смерти младенцев

Главной причиной младенческой смертности в Тюменской области является недоношенность. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«В структуре младенческой смертности первое место занимают перинатальные причины. В основном это дети, рожденные раньше срока, с весом менее 1 000 грамм», — рассказали URA.RU в депздраве.
Там добавили, что подобная ситуация характерна не только для региона, но и для РФ и мира в целом. На втором месте среди причин младенческой смертности находятся врожденные пороки развития и наследственные заболевания.
Как ранее писало URA.RU, за 10 месяцев 2023 года в Тюменской области число смертей детей до года выросло на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Однако в целом за год показатель по региону показал снижение.
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