В Тюмени назвали главные причины смерти младенцев

В Тюменской области дети до года гибнут из-за недоношенности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум ОНФ "За качественную и доступную медицину". Москва, инкубатор, новорожденный
Чаще всего гибнут малыши, родившиеся с весом менее килограмма Фото:

Главной причиной младенческой смертности в Тюменской области является недоношенность. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«В структуре младенческой смертности первое место занимают перинатальные причины. В основном это дети, рожденные раньше срока, с весом менее 1 000 грамм», — рассказали URA.RU в депздраве.

Там добавили, что подобная ситуация характерна не только для региона, но и для РФ и мира в целом. На втором месте среди причин младенческой смертности находятся врожденные пороки развития и наследственные заболевания.

Как ранее писало URA.RU, за 10 месяцев 2023 года в Тюменской области число смертей детей до года выросло на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Однако в целом за год показатель по региону показал снижение.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главной причиной младенческой смертности в Тюменской области является недоношенность. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В структуре младенческой смертности первое место занимают перинатальные причины. В основном это дети, рожденные раньше срока, с весом менее 1 000 грамм», — рассказали URA.RU в депздраве. Там добавили, что подобная ситуация характерна не только для региона, но и для РФ и мира в целом. На втором месте среди причин младенческой смертности находятся врожденные пороки развития и наследственные заболевания. Как ранее писало URA.RU, за 10 месяцев 2023 года в Тюменской области число смертей детей до года выросло на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Однако в целом за год показатель по региону показал снижение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...