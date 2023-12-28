В Тюмени назвали главные причины смерти младенцев

В Тюменской области дети до года гибнут из-за недоношенности

28 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Чаще всего гибнут малыши, родившиеся с весом менее килограмма Фото: Антон Белицкий © URA.RU Главной причиной младенческой смертности в Тюменской области является недоношенность. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В структуре младенческой смертности первое место занимают перинатальные причины. В основном это дети, рожденные раньше срока, с весом менее 1 000 грамм», — рассказали URA.RU в депздраве. Там добавили, что подобная ситуация характерна не только для региона, но и для РФ и мира в целом. На втором месте среди причин младенческой смертности находятся врожденные пороки развития и наследственные заболевания. Как ранее писало URA.RU, за 10 месяцев 2023 года в Тюменской области число смертей детей до года выросло на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Однако в целом за год показатель по региону показал снижение.

Главной причиной младенческой смертности в Тюменской области является недоношенность. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В структуре младенческой смертности первое место занимают перинатальные причины. В основном это дети, рожденные раньше срока, с весом менее 1 000 грамм», — рассказали URA.RU в депздраве. Там добавили, что подобная ситуация характерна не только для региона, но и для РФ и мира в целом. На втором месте среди причин младенческой смертности находятся врожденные пороки развития и наследственные заболевания. Как ранее писало URA.RU, за 10 месяцев 2023 года в Тюменской области число смертей детей до года выросло на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Однако в целом за год показатель по региону показал снижение.