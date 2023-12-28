В Тюменской области стали чаще умирать младенцы

В Тюменской области за год на 11% выросла младенческая смертность
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, уомз
Тюмень демонстрировала худшие показатели в УрФО Фото:

Младенческая смертность в Тюменской области за год увеличилась на 11,3%, показав самый высокий рост среди субъектов УрФО. Такая статистика опубликована на сайте Росстата. Аналитики сравнили число детей до года, умерших за период января-октября 2022 и 2023 годов.

«Младенческая смертность за январь—октябрь 2023 года. Тюменская область: 59 детей. За аналогичный период 2022 года — 53. Рост 11,3%», — следует из данных Росстата.

Регион показал рост показателя и в расчете умерших на 1000 родившихся детей. В этом случае увеличение составило 14,3%.

По сравнению с другими субъектами Уральского федерального округа Тюменская область демонстрировала самое значительное ухудшение ситуации. Так, в Курганской, Челябинской, Свердловской областях, ЯНАО и ХМАО число и процент умерших младенцев в рассматриваемом периоде оказались меньше, чем в прошлом году.

В департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что статистика Росстата не охватывает весь год в целом. В ведомстве поделились оперативными данными по итогам всего 2023-го.

«Показатель в Тюменской области за 2023 год в целом составил 3,5. Это ниже регионального показателя 2022 года, и меньше тех, что зафиксированы за год по Российской Федерации (4,2) и УрФО (3,8)», — рассказали в депздраве.

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Младенческая смертность в Тюменской области за год увеличилась на 11,3%, показав самый высокий рост среди субъектов УрФО. Такая статистика опубликована на сайте Росстата. Аналитики сравнили число детей до года, умерших за период января-октября 2022 и 2023 годов. «Младенческая смертность за январь—октябрь 2023 года. Тюменская область: 59 детей. За аналогичный период 2022 года — 53. Рост 11,3%», — следует из данных Росстата. Регион показал рост показателя и в расчете умерших на 1000 родившихся детей. В этом случае увеличение составило 14,3%. По сравнению с другими субъектами Уральского федерального округа Тюменская область демонстрировала самое значительное ухудшение ситуации. Так, в Курганской, Челябинской, Свердловской областях, ЯНАО и ХМАО число и процент умерших младенцев в рассматриваемом периоде оказались меньше, чем в прошлом году. В департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что статистика Росстата не охватывает весь год в целом. В ведомстве поделились оперативными данными по итогам всего 2023-го. «Показатель в Тюменской области за 2023 год в целом составил 3,5. Это ниже регионального показателя 2022 года, и меньше тех, что зафиксированы за год по Российской Федерации (4,2) и УрФО (3,8)», — рассказали в депздраве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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