В Тюменской области стали чаще умирать младенцы

В Тюменской области за год на 11% выросла младенческая смертность

Тюмень демонстрировала худшие показатели в УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Младенческая смертность в Тюменской области за год увеличилась на 11,3%, показав самый высокий рост среди субъектов УрФО. Такая статистика опубликована на сайте Росстата. Аналитики сравнили число детей до года, умерших за период января-октября 2022 и 2023 годов.

«Младенческая смертность за январь—октябрь 2023 года. Тюменская область: 59 детей. За аналогичный период 2022 года — 53. Рост 11,3%», — следует из данных Росстата.

Регион показал рост показателя и в расчете умерших на 1000 родившихся детей. В этом случае увеличение составило 14,3%.

По сравнению с другими субъектами Уральского федерального округа Тюменская область демонстрировала самое значительное ухудшение ситуации. Так, в Курганской, Челябинской, Свердловской областях, ЯНАО и ХМАО число и процент умерших младенцев в рассматриваемом периоде оказались меньше, чем в прошлом году.

В департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на запрос URA.RU пояснили, что статистика Росстата не охватывает весь год в целом. В ведомстве поделились оперативными данными по итогам всего 2023-го.

«Показатель в Тюменской области за 2023 год в целом составил 3,5. Это ниже регионального показателя 2022 года, и меньше тех, что зафиксированы за год по Российской Федерации (4,2) и УрФО (3,8)», — рассказали в депздраве.