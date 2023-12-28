В Новом Уренгое пожарные борются с возгоранием котельной, принадлежащей «Газпром добыча Ямбург». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.
«Пожар на котельной „Газпром добыча Ямбург“. Очевидцы говорят, что в начале третьего слышали хлопок в северной части города», — сообщает telegram-канал «Импульс Севера».
Источники в пожарной части МЧС Нового Уренгоя сообщили корреспонденту URA.RU, что пожар происходит на улице Таежная. Он начался в 14:14 29 декабря, в 15:02 возгорание было локализовано на площади 40 квадратных метров, по предварительным данным, пострадал один человек.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
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