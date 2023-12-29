Президент Аргентины отказался от предложения Путина и Си Цзиньпина

Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС
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Саммит БРИКС , брикс
Аргентина не станет участником БРИКС Фото:

Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах к российскому лидеру Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщал аргентинский телеканал TN.

«Отказ Буэнос-Айреса оформлен письмом за подписью президента Хавьера Милея. В нем указывается, что на данный момент страна не считает целесообразным участвовать в альянсе в качестве его члена», — передает телеканал TN. Другой вещатель CanalC добавляет, что глава государства отправил письма лидерам стран, состоящих в БРИКС, в том числе Си Цзиньпину и Владимиру Путину.

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Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах к российскому лидеру Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщал аргентинский телеканал TN. «Отказ Буэнос-Айреса оформлен письмом за подписью президента Хавьера Милея. В нем указывается, что на данный момент страна не считает целесообразным участвовать в альянсе в качестве его члена», — передает телеканал TN. Другой вещатель CanalC добавляет, что глава государства отправил письма лидерам стран, состоящих в БРИКС, в том числе Си Цзиньпину и Владимиру Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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