Президент Аргентины отказался от предложения Путина и Си Цзиньпина

Аргентина не станет участником БРИКСФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах к российскому лидеру Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщал аргентинский телеканал TN.
«Отказ Буэнос-Айреса оформлен письмом за подписью президента Хавьера Милея. В нем указывается, что на данный момент страна не считает целесообразным участвовать в альянсе в качестве его члена», — передает телеканал TN. Другой вещатель CanalC добавляет, что глава государства отправил письма лидерам стран, состоящих в БРИКС, в том числе Си Цзиньпину и Владимиру Путину.
Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах к российскому лидеру Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщал аргентинский телеканал TN. «Отказ Буэнос-Айреса оформлен письмом за подписью президента Хавьера Милея. В нем указывается, что на данный момент страна не считает целесообразным участвовать в альянсе в качестве его члена», — передает телеканал TN. Другой вещатель CanalC добавляет, что глава государства отправил письма лидерам стран, состоящих в БРИКС, в том числе Си Цзиньпину и Владимиру Путину.