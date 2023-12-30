30 декабря 2023

Губернатор Шумков назвал терактом удар ВСУ по Белгороду перед Новым годом

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Вадим Шумков осудил атаку ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ракетный удар по Белгороду в канун Нового года «безжалостным нацистским терактом». Сообщение главы региона опубликовано в Telegram.

«Вся страна (Россия — прим. URA.RU) сейчас следит за новостями из Белгородской области. Безжалостный нацистский теракт в дни, когда весь мир готовится к Новому году и верит в добро, унес жизни мирных людей, детей. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Курганская область скорбит вместе с вами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Украинские военные атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. В результате погибли 24 человека, пострадали более ста. Многие регионы в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за теракта. Агентство URA.RU подготовило спецматериал на эту тему.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ракетный удар по Белгороду в канун Нового года «безжалостным нацистским терактом». Сообщение главы региона опубликовано в Telegram. «Вся страна (Россия — прим. URA.RU) сейчас следит за новостями из Белгородской области. Безжалостный нацистский теракт в дни, когда весь мир готовится к Новому году и верит в добро, унес жизни мирных людей, детей. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Курганская область скорбит вместе с вами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Украинские военные атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. В результате погибли 24 человека, пострадали более ста. Многие регионы в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за теракта. Агентство URA.RU подготовило спецматериал на эту тему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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