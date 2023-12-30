Губернатор Шумков назвал терактом удар ВСУ по Белгороду перед Новым годом

31 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков осудил атаку ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ракетный удар по Белгороду в канун Нового года «безжалостным нацистским терактом». Сообщение главы региона опубликовано в Telegram. «Вся страна (Россия — прим. URA.RU) сейчас следит за новостями из Белгородской области. Безжалостный нацистский теракт в дни, когда весь мир готовится к Новому году и верит в добро, унес жизни мирных людей, детей. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Курганская область скорбит вместе с вами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Украинские военные атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. В результате погибли 24 человека, пострадали более ста. Многие регионы в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за теракта. Агентство URA.RU подготовило спецматериал на эту тему.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ракетный удар по Белгороду в канун Нового года «безжалостным нацистским терактом». Сообщение главы региона опубликовано в Telegram. «Вся страна (Россия — прим. URA.RU) сейчас следит за новостями из Белгородской области. Безжалостный нацистский теракт в дни, когда весь мир готовится к Новому году и верит в добро, унес жизни мирных людей, детей. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Курганская область скорбит вместе с вами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Украинские военные атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. В результате погибли 24 человека, пострадали более ста. Многие регионы в знак солидарности решили ограничить празднование Нового года из-за теракта. Агентство URA.RU подготовило спецматериал на эту тему.