В Кургане аварию на насосной станции планируют устранить до 17 часов дня

Коммунальную аварию на сетях планируют устранить до 17 часов дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане аварию на сетях насосной станции, из-за которой без воды остались микрорайоны Заозерный и Рябково, планируют ориентировочно устранить до 17 часов дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на компанию «Водный Союз».

«Ориентировочно причиной аварии послужила утечка на водопроводе диаметром 300 мм. Сейчас бригады приступили к ее устранению. Ведутся земляные работы. Планируем устранить аварию до 17 часов, окончательно по срокам поймем после определения характера повреждения. Восстановительные работы будут вестись до полного устранения аварии», — цитирует мэрия главного инженера «Водного Союза» Якова Арапова.

Также в городской администрации отметили, что на место аварии выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. В социальные и медицинские учреждения микрорайонов Заозерный и Рябково осуществляется подвоз воды компанией «Водный Союз».

Авария на насосной станции в Кургане произошла ночью. Из-за повреждений сетей водопровода была ограничена подача воды в два микрорайона города.