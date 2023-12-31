31 декабря 2023

Курганские коммунальщики рассказали, когда планируют устранить аварию в Заозерном. Фото

В Кургане аварию на насосной станции планируют устранить до 17 часов дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальную аварию на сетях планируют устранить до 17 часов дня Фото:

В Кургане аварию на сетях насосной станции, из-за которой без воды остались микрорайоны Заозерный и Рябково, планируют ориентировочно устранить до 17 часов дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на компанию «Водный Союз».

«Ориентировочно причиной аварии послужила утечка на водопроводе диаметром 300 мм. Сейчас бригады приступили к ее устранению. Ведутся земляные работы. Планируем устранить аварию до 17 часов, окончательно по срокам поймем после определения характера повреждения. Восстановительные работы будут вестись до полного устранения аварии», — цитирует мэрия главного инженера «Водного Союза» Якова Арапова.

Также в городской администрации отметили, что на место аварии выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. В социальные и медицинские учреждения микрорайонов Заозерный и Рябково осуществляется подвоз воды компанией «Водный Союз».

Авария на насосной станции в Кургане произошла ночью. Из-за повреждений сетей водопровода была ограничена подача воды в два микрорайона города.

В Кургане занимаются устранением аварии на сетях в Заозерном районе
В Кургане занимаются устранением аварии на сетях в Заозерном районе
Фото:

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В Кургане аварию на сетях насосной станции, из-за которой без воды остались микрорайоны Заозерный и Рябково, планируют ориентировочно устранить до 17 часов дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на компанию «Водный Союз». «Ориентировочно причиной аварии послужила утечка на водопроводе диаметром 300 мм. Сейчас бригады приступили к ее устранению. Ведутся земляные работы. Планируем устранить аварию до 17 часов, окончательно по срокам поймем после определения характера повреждения. Восстановительные работы будут вестись до полного устранения аварии», — цитирует мэрия главного инженера «Водного Союза» Якова Арапова. Также в городской администрации отметили, что на место аварии выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. В социальные и медицинские учреждения микрорайонов Заозерный и Рябково осуществляется подвоз воды компанией «Водный Союз». Авария на насосной станции в Кургане произошла ночью. Из-за повреждений сетей водопровода была ограничена подача воды в два микрорайона города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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