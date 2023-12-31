В Кургане устранили аварию, из-за которой без воды остались два микрорайона

В Кургане завершены работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».
«Работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции микрорайона Заозерный завершены. Сейчас идет заполнение резервуара. После этого „Водный Союз“ начнет подавать воду в распределительную сеть города», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.
Авария на насосной стации произошла прошлой ночью. Из-за утечки на водопроводе было ограничено водоснабжение. Без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и часть микрорайона Рябково. На время устранения аварии компанией «Водный Союз» был организован подвоз воды для горожан.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.