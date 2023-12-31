31 декабря 2023

В Кургане устранили аварию, из-за которой без воды остались два микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики устранили аварию на водопроводе в Заозерном районе Фото:

В Кургане завершены работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».

«Работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции микрорайона Заозерный завершены. Сейчас идет заполнение резервуара. После этого „Водный Союз“ начнет подавать воду в распределительную сеть города», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Авария на насосной стации произошла прошлой ночью. Из-за утечки на водопроводе было ограничено водоснабжение. Без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и часть микрорайона Рябково. На время устранения аварии компанией «Водный Союз» был организован подвоз воды для горожан.

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В Кургане завершены работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». «Работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции микрорайона Заозерный завершены. Сейчас идет заполнение резервуара. После этого „Водный Союз“ начнет подавать воду в распределительную сеть города», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Авария на насосной стации произошла прошлой ночью. Из-за утечки на водопроводе было ограничено водоснабжение. Без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и часть микрорайона Рябково. На время устранения аварии компанией «Водный Союз» был организован подвоз воды для горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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