05 января 2024
04 января 2024

«Фармасинтез-Тюмень» запустит производство гормональных препаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Фармасинтез-Тюмень» будет производить гормональные и рентгеноконтрастные препараты Фото:

Весной 2024 года компания «Фармасинтез-Тюмень» планирует запустить цех по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Об этом стало известно журналистам.

«В марте 2024 года планируется открытие гормонального производства ООО „Фармасинтез-Тюмень“ — производства гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Производственные мощности по гормональным препаратам составят свыше 5 млн упаковок в год», — сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр правительства Тюменской области.

Там добавили, что на производстве будут выпускать более 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в июне 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации в Тюменской области крупного инвестпроекта. Объем инвестиций составит более 4 млрд рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест.

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Весной 2024 года компания «Фармасинтез-Тюмень» планирует запустить цех по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Об этом стало известно журналистам. «В марте 2024 года планируется открытие гормонального производства ООО „Фармасинтез-Тюмень“ — производства гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Производственные мощности по гормональным препаратам составят свыше 5 млн упаковок в год», — сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр правительства Тюменской области. Там добавили, что на производстве будут выпускать более 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в июне 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации в Тюменской области крупного инвестпроекта. Объем инвестиций составит более 4 млрд рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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