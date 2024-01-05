«Фармасинтез-Тюмень» запустит производство гормональных препаратов

Весной 2024 года компания «Фармасинтез-Тюмень» планирует запустить цех по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Об этом стало известно журналистам.
«В марте 2024 года планируется открытие гормонального производства ООО „Фармасинтез-Тюмень“ — производства гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Производственные мощности по гормональным препаратам составят свыше 5 млн упаковок в год», — сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр правительства Тюменской области.
Там добавили, что на производстве будут выпускать более 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что в июне 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации в Тюменской области крупного инвестпроекта. Объем инвестиций составит более 4 млрд рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест.
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