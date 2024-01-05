05 января 2024
04 января 2024

Министр культуры РФ исполнила мечту девочки из Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, любимова ольга
Любимова исполнила мечту девочки из Салехарда Фото:

Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках проекта «Елка желаний» исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Инга желала посетить цирк братьев Запашных, а Любимова помогла ей с этим.

«Любая мечта, на самом деле, может сбыться, если хочется чего-то добиться в жизни, если хочется научиться и стать каким-то профессионалом своего дела. Тут же главное не бояться», — сказала министр культуры на встрече с Ингой и ее мамой. Любимова организовала для девочки посещение цирка братьев Запашных: ей показали представление, провели по закулисью и познакомили с разными животными.

Инга рассказала министру, что побывала на шоу «Больше Меньше», ей очень понравилось. Однако больше всего ребенку запомнилась слониха — девочка кормила ее сушками и яблоками, а потом животное дали погладить.

Заместитель министра обороны РФ Павел Попов в рамках акции «Елка желаний» исполнил детскую мечту. Он подарил Льву из Нового Уренгоя аэрохокей.

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Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках проекта «Елка желаний» исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Инга желала посетить цирк братьев Запашных, а Любимова помогла ей с этим. «Любая мечта, на самом деле, может сбыться, если хочется чего-то добиться в жизни, если хочется научиться и стать каким-то профессионалом своего дела. Тут же главное не бояться», — сказала министр культуры на встрече с Ингой и ее мамой. Любимова организовала для девочки посещение цирка братьев Запашных: ей показали представление, провели по закулисью и познакомили с разными животными. Инга рассказала министру, что побывала на шоу «Больше Меньше», ей очень понравилось. Однако больше всего ребенку запомнилась слониха — девочка кормила ее сушками и яблоками, а потом животное дали погладить. Заместитель министра обороны РФ Павел Попов в рамках акции «Елка желаний» исполнил детскую мечту. Он подарил Льву из Нового Уренгоя аэрохокей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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