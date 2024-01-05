Министр культуры РФ исполнила мечту девочки из Салехарда

06 января 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Любимова исполнила мечту девочки из Салехарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках проекта «Елка желаний» исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Инга желала посетить цирк братьев Запашных, а Любимова помогла ей с этим. «Любая мечта, на самом деле, может сбыться, если хочется чего-то добиться в жизни, если хочется научиться и стать каким-то профессионалом своего дела. Тут же главное не бояться», — сказала министр культуры на встрече с Ингой и ее мамой. Любимова организовала для девочки посещение цирка братьев Запашных: ей показали представление, провели по закулисью и познакомили с разными животными. Инга рассказала министру, что побывала на шоу «Больше Меньше», ей очень понравилось. Однако больше всего ребенку запомнилась слониха — девочка кормила ее сушками и яблоками, а потом животное дали погладить. Заместитель министра обороны РФ Павел Попов в рамках акции «Елка желаний» исполнил детскую мечту. Он подарил Льву из Нового Уренгоя аэрохокей.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках проекта «Елка желаний» исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Инга желала посетить цирк братьев Запашных, а Любимова помогла ей с этим. «Любая мечта, на самом деле, может сбыться, если хочется чего-то добиться в жизни, если хочется научиться и стать каким-то профессионалом своего дела. Тут же главное не бояться», — сказала министр культуры на встрече с Ингой и ее мамой. Любимова организовала для девочки посещение цирка братьев Запашных: ей показали представление, провели по закулисью и познакомили с разными животными. Инга рассказала министру, что побывала на шоу «Больше Меньше», ей очень понравилось. Однако больше всего ребенку запомнилась слониха — девочка кормила ее сушками и яблоками, а потом животное дали погладить. Заместитель министра обороны РФ Павел Попов в рамках акции «Елка желаний» исполнил детскую мечту. Он подарил Льву из Нового Уренгоя аэрохокей.