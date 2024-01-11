Тюменцы раскупили все лотерейные билеты в точке, где повезло миллиардеру

В первые дни был раскуплен рождественский тираж и купоны на Старый Новый год
новость из сюжетаНовогодний миллиард выиграл житель Тюмени
В тюменской точке «Столото», где был приобретен выигрышный миллиардный билет, раскупили все купоны на ближайшие розыгрыши. Об URA.RU рассказала тюменка, продавшая счастливый билет.
«Интерес к лотереям вырос. У нас с легкостью разошелся тираж на Рождество, сейчас уже нет практически билетов розыгрыша на Старый Новый год», — рассказала агентству продавец.
Ранее агентство писало о том, что житель Тюмени впервые выиграл миллиард рублей в лотерею. Имя счастливчика остается до сих пор неизвестным. Женщина, которая продала билет таинственному тюменцу, предположила, кем он может быть и где проживает.
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