11 января 2024

Тюменцы раскупили все лотерейные билеты в точке, где повезло миллиардеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень
В первые дни был раскуплен рождественский тираж и купоны на Старый Новый год Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

В тюменской точке «Столото», где был приобретен выигрышный миллиардный билет, раскупили все купоны на ближайшие розыгрыши. Об URA.RU рассказала тюменка, продавшая счастливый билет.

«Интерес к лотереям вырос. У нас с легкостью разошелся тираж на Рождество, сейчас уже нет практически билетов розыгрыша на Старый Новый год», — рассказала агентству продавец.

Ранее агентство писало о том, что житель Тюмени впервые выиграл миллиард рублей в лотерею. Имя счастливчика остается до сих пор неизвестным. Женщина, которая продала билет таинственному тюменцу, предположила, кем он может быть и где проживает.

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В тюменской точке «Столото», где был приобретен выигрышный миллиардный билет, раскупили все купоны на ближайшие розыгрыши. Об URA.RU рассказала тюменка, продавшая счастливый билет. «Интерес к лотереям вырос. У нас с легкостью разошелся тираж на Рождество, сейчас уже нет практически билетов розыгрыша на Старый Новый год», — рассказала агентству продавец. Ранее агентство писало о том, что житель Тюмени впервые выиграл миллиард рублей в лотерею. Имя счастливчика остается до сих пор неизвестным. Женщина, которая продала билет таинственному тюменцу, предположила, кем он может быть и где проживает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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