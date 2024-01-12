12 января 2024

Омский медуниверситет отсудил у бывшего курганского студента сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное по административному делу Дмитрия Ильтякова. Курган , зал суда, судебное заседание, суд
Омский университет взыскал деньги с целевика из Кургана Фото:

Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) взыскал через суд больше двухсот тысяч рублей с бывшего курганского студента-целевика, который был отчислен за плохую учебу. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил иск Омского государственного медицинского университета удовлетворить. Взыскать с бывшего студента из Курганской области 213 тысяч 528 рублей за невыполнение условий договора по целевому обучению», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

В судебных материалах уточняется, что курганец заключил в 2019 году договор о целевом обучении в ОмГМУ с региональным депздравом и Курганским областным онкологическим диспансером по специальности «Лечебное дело». В феврале 2021 года студент-целевик был отчислен за академическую задолженность.

На суде бывший студент пояснил, что у него нет денег на выплату средств в ОмГМУ. Он добавил, что учился на очном отделении, поэтому не имел дохода. Однако по решению суда, деньги ему все же придется выплатить.

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Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) взыскал через суд больше двухсот тысяч рублей с бывшего курганского студента-целевика, который был отчислен за плохую учебу. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск Омского государственного медицинского университета удовлетворить. Взыскать с бывшего студента из Курганской области 213 тысяч 528 рублей за невыполнение условий договора по целевому обучению», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. В судебных материалах уточняется, что курганец заключил в 2019 году договор о целевом обучении в ОмГМУ с региональным депздравом и Курганским областным онкологическим диспансером по специальности «Лечебное дело». В феврале 2021 года студент-целевик был отчислен за академическую задолженность. На суде бывший студент пояснил, что у него нет денег на выплату средств в ОмГМУ. Он добавил, что учился на очном отделении, поэтому не имел дохода. Однако по решению суда, деньги ему все же придется выплатить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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