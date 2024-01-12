Омский медуниверситет отсудил у бывшего курганского студента сотни тысяч рублей

13 января 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Омский университет взыскал деньги с целевика из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) взыскал через суд больше двухсот тысяч рублей с бывшего курганского студента-целевика, который был отчислен за плохую учебу. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск Омского государственного медицинского университета удовлетворить. Взыскать с бывшего студента из Курганской области 213 тысяч 528 рублей за невыполнение условий договора по целевому обучению», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. В судебных материалах уточняется, что курганец заключил в 2019 году договор о целевом обучении в ОмГМУ с региональным депздравом и Курганским областным онкологическим диспансером по специальности «Лечебное дело». В феврале 2021 года студент-целевик был отчислен за академическую задолженность. На суде бывший студент пояснил, что у него нет денег на выплату средств в ОмГМУ. Он добавил, что учился на очном отделении, поэтому не имел дохода. Однако по решению суда, деньги ему все же придется выплатить.

Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) взыскал через суд больше двухсот тысяч рублей с бывшего курганского студента-целевика, который был отчислен за плохую учебу. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск Омского государственного медицинского университета удовлетворить. Взыскать с бывшего студента из Курганской области 213 тысяч 528 рублей за невыполнение условий договора по целевому обучению», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. В судебных материалах уточняется, что курганец заключил в 2019 году договор о целевом обучении в ОмГМУ с региональным депздравом и Курганским областным онкологическим диспансером по специальности «Лечебное дело». В феврале 2021 года студент-целевик был отчислен за академическую задолженность. На суде бывший студент пояснил, что у него нет денег на выплату средств в ОмГМУ. Он добавил, что учился на очном отделении, поэтому не имел дохода. Однако по решению суда, деньги ему все же придется выплатить.