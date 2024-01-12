Омский медуниверситет отсудил у бывшего курганского студента сотни тысяч рублей

Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) взыскал через суд больше двухсот тысяч рублей с бывшего курганского студента-целевика, который был отчислен за плохую учебу. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд решил иск Омского государственного медицинского университета удовлетворить. Взыскать с бывшего студента из Курганской области 213 тысяч 528 рублей за невыполнение условий договора по целевому обучению», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.
В судебных материалах уточняется, что курганец заключил в 2019 году договор о целевом обучении в ОмГМУ с региональным депздравом и Курганским областным онкологическим диспансером по специальности «Лечебное дело». В феврале 2021 года студент-целевик был отчислен за академическую задолженность.
На суде бывший студент пояснил, что у него нет денег на выплату средств в ОмГМУ. Он добавил, что учился на очном отделении, поэтому не имел дохода. Однако по решению суда, деньги ему все же придется выплатить.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.