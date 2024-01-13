Две женщины ворвались с пистолетом к курганской пенсионерке и украли бензопилу

14 января 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Женщины угрожали пенсионерке пневматическим пистолетом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Керамзитный в Кургане две женщины ворвались с пистолетом в квартиру к пенсионерке и обокрали ее. Они забрали бензопилу, электродрель, мобильный телефон и документы, сообщает telegram-канал Shot. «Жертвой разбойниц стала 65-летняя жительница поселка Керамзитный и ее 55-летний сожитель. Две женщины ворвались к ним в квартиру и, угрожая пневматическим пистолетом, забрали бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. Также они захватили паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры», — говорится в сообщении. По информации Shot, женщин уже задержали. Выяснилось, что преступницы ранее привлекались к уголовной ответственности. На рецидивисток возбудили уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет колонии. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы подтвердить информацию. После получения ответа новость будет дополнена. Обновлено 14 января в 18:18: Корреспонденту URA.RU подтвердили информацию в пресс-службе регионального УМВД России. В ведомстве уточнили, что местные жительницы 32 и 45 лет с предметом, похожим на пистолет, совершили нападение на 65-летнюю женщину и мужчину 55 лет. Общий ущерб составил около пяти тысяч рублей. Женщин задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Керамзитный в Кургане две женщины ворвались с пистолетом в квартиру к пенсионерке и обокрали ее. Они забрали бензопилу, электродрель, мобильный телефон и документы, сообщает telegram-канал Shot. «Жертвой разбойниц стала 65-летняя жительница поселка Керамзитный и ее 55-летний сожитель. Две женщины ворвались к ним в квартиру и, угрожая пневматическим пистолетом, забрали бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. Также они захватили паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры», — говорится в сообщении. По информации Shot, женщин уже задержали. Выяснилось, что преступницы ранее привлекались к уголовной ответственности. На рецидивисток возбудили уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет колонии. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы подтвердить информацию. После получения ответа новость будет дополнена. Обновлено 14 января в 18:18: Корреспонденту URA.RU подтвердили информацию в пресс-службе регионального УМВД России. В ведомстве уточнили, что местные жительницы 32 и 45 лет с предметом, похожим на пистолет, совершили нападение на 65-летнюю женщину и мужчину 55 лет. Общий ущерб составил около пяти тысяч рублей. Женщин задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.