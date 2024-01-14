14 января 2024

Пьяный житель Тобольска сломал полицейскому нос

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Тобольска напал на сотрудника полиции в 2022 году Фото:

Тобольский городской суд (Тюменская область) приговорил местного жителя к 6 месяцам 10 дням колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Осенью 2022 года мужчина напал на полицейского и сломал ему нос.

«Тобольский городской суд вынес приговор в отношении жителя Тобольска Эдгара Пырчу, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ) и в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). В судебном заседании подсудимый вину признал полностью», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел осенью 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном вокзале Тобольска, ударил сотрудника полиции головой, сломав ему нос. После этого он начал прилюдно оскорблять силовика.

Ранее URA.RU писало о том, что пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам. За это мужчина на год был отправлен в колонию.

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Тобольский городской суд (Тюменская область) приговорил местного жителя к 6 месяцам 10 дням колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Осенью 2022 года мужчина напал на полицейского и сломал ему нос. «Тобольский городской суд вынес приговор в отношении жителя Тобольска Эдгара Пырчу, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ) и в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). В судебном заседании подсудимый вину признал полностью», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Инцидент произошел осенью 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном вокзале Тобольска, ударил сотрудника полиции головой, сломав ему нос. После этого он начал прилюдно оскорблять силовика. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный житель Ялуторовска (Тюменская область) ударил сотрудника ДПС ногой по ягодицам. За это мужчина на год был отправлен в колонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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