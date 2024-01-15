В Тюменской области поставщик срывает закупку йода для уватской поликлиники

В медицинской практике общепринятой альтернативы йоду не существует Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменская областная поликлиника №20, расположенная в селе Уват, рискует остаться без йода, который применяется для обработки ран. Закупка важного антисептического средства приостановлена из-за жалобы одного из участников, говорится в карточке торгов на едином портале госзакупок.

«Закупка № 0167200003423009861, организатор — управление госзакупок Тюменской области в интересах областной поликлиники №20. Объект закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения Повидон-йод. Статус закупки — приостановлена по жалобе участника», — говорится в сообщении.

Как следует из документов, приложенных к закупке, жалобу подало ООО «Визирь», зарегистрированное и работающее в Тюмени. В компании недовольны тем. что в закупке указана конкретная дозировка конкретного препарата, без указания альтернатив по производителю и объему дозы. По мнению жалобщика, это ограничивает количество потенциальных поставщиков и нарушает закон о контрактной системе.

По данным СБИС, ООО «Визирь» занимается оптовой продажей фармацевтической продукции с 2000 года. За это время в активе компании накопилось больше 15 тысяч отработанных контрактов с медицинскими учреждениями по всей «тюменской матрешке». Также СБИС сообщает о стабильном финансовом положении компании с небольшими рисками. В 2022 году ООО «Визирь» заработало 2,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало о претензии пермского бизнесмена к закупке, которую проводит тюменское правительство. Речь в жалобе так же идет о нарушении антимонопольного законодательства.