15 января 2024

В больнице ЯНАО в отделении стоматологии решили проблему с водоснабжением

В Лабытнанги стоматологи возобновили прием пациентов после технического сбоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология, зубной врач
В Лабытнанги налажена работа стоматологического отделения в больнице Фото:

В городской больнице города Лабытнанги (ЯНАО) устранили проблему с водоснабжением, врачи-стоматологи готовы принимать пациентов. Об этом сообщили в официальном сообществе поликлиники в социальной сети.

«Работа водоснабжения в нашей больнице восстановлена. Стоматологическое отделение снова принимает пациентов, плановые приемы возобновлены. Все пациенты, у кого была отмена приема, будут приглашены индивидуально», — говорится в сообщении.

В отделении стоматологии 15 января произошел сбой в системе водоснабжения. Из-за этого отменили плановые приемы жителей города.

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В городской больнице города Лабытнанги (ЯНАО) устранили проблему с водоснабжением, врачи-стоматологи готовы принимать пациентов. Об этом сообщили в официальном сообществе поликлиники в социальной сети. «Работа водоснабжения в нашей больнице восстановлена. Стоматологическое отделение снова принимает пациентов, плановые приемы возобновлены. Все пациенты, у кого была отмена приема, будут приглашены индивидуально», — говорится в сообщении. В отделении стоматологии 15 января произошел сбой в системе водоснабжения. Из-за этого отменили плановые приемы жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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