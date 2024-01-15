В больнице ЯНАО в отделении стоматологии решили проблему с водоснабжением

В Лабытнанги налажена работа стоматологического отделения в больнице
В городской больнице города Лабытнанги (ЯНАО) устранили проблему с водоснабжением, врачи-стоматологи готовы принимать пациентов. Об этом сообщили в официальном сообществе поликлиники в социальной сети.
«Работа водоснабжения в нашей больнице восстановлена. Стоматологическое отделение снова принимает пациентов, плановые приемы возобновлены. Все пациенты, у кого была отмена приема, будут приглашены индивидуально», — говорится в сообщении.
В отделении стоматологии 15 января произошел сбой в системе водоснабжения. Из-за этого отменили плановые приемы жителей города.
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