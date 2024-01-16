ВСУ атакуют Воронеж, чтобы уничтожить центр разработки вооружения: главное к вечеру 16 января

Полковник Матвийчук: ВСУ атакуют Воронеж с подачи своих партнеров на Западе

16 января 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

По словам Матвийчука, Украина атакует центр разработки вооружения в Воронеже с подачи Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники ВСУ атаковали Воронеж. Российские ПВО успешно отразили удары, но в одном доме произошло возгорание. Экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что подобной атакой армия Украины пыталась лишить РФ центра по производству и разработке радиоэлектронного вооружения. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 16 января. Матвийчук назвал причину атаки ВСУ на Воронеж. По его мнению, украинская армия пыталась уничтожить главный центр по производству и разработке радиоэлектронного вооружения. Он добавил, что такое решение Киев принял с подачи партнеров на Западе.

Солдаты ВС РФ гордятся своим ракетным комплексом «Искандер», его расчеты поражают цели в любое время суток и при любой погоде. Также армия гордится работой ударной группы армейской авиации ВКС РФ. В состав группы вошли транспортно-боевой вертолет Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и многоцелевой вертолет Ми-8, передает «Пятый канал».

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Беспилотники ВСУ атаковали Воронеж. Российские ПВО успешно отразили удары, но в одном доме произошло возгорание. Экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что подобной атакой армия Украины пыталась лишить РФ центра по производству и разработке радиоэлектронного вооружения. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 16 января.