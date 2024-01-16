Незаконный вылов чира обошелся жителю ЯНАО в круглую сумму

Ямалец заплатил более 20 тысяч рублей за вылов трех чиров

17 января 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Незаконный вылов трех чиров обошелся ямальцу в 20 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За вылов сетями трех ценных чиров житель Приуральского района (ЯНАО) возместил ущерб в размере 20 тысяч рублей. Незаконный лов редкой рыбы ямалец вел осенью прошлого года на реке Обь, сообщается на сайте прокуратуры округа. «В сентябре 2023 года местный житель, находясь на реке Обь Приуральского района, осуществлял любительско-спортивное рыболовство с нарушением правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Рыболовство осуществлялось с применением маломерного судна при помощи сети. В результате добыты водные биоресурсы вида чир — три экземпляра», — комментируют в прокуратуре. По решению суда ущерб в размере более 20 тысяч рублей взыскан с нарушителя. В прошлом году прокуратура Приуральского района направила в суды 12 аналогичных исков на сумму более 190 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр.

За вылов сетями трех ценных чиров житель Приуральского района (ЯНАО) возместил ущерб в размере 20 тысяч рублей. Незаконный лов редкой рыбы ямалец вел осенью прошлого года на реке Обь, сообщается на сайте прокуратуры округа. «В сентябре 2023 года местный житель, находясь на реке Обь Приуральского района, осуществлял любительско-спортивное рыболовство с нарушением правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Рыболовство осуществлялось с применением маломерного судна при помощи сети. В результате добыты водные биоресурсы вида чир — три экземпляра», — комментируют в прокуратуре. По решению суда ущерб в размере более 20 тысяч рублей взыскан с нарушителя. В прошлом году прокуратура Приуральского района направила в суды 12 аналогичных исков на сумму более 190 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр.