17 января 2024

Курганский командир из зоны СВО попросил губернатора Шумкова купить дроны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские бойцы попросили земляков прислать беспилотники Фото:

Курганский командир из зоны спецоперации обратился к губернатору региона Вадиму Шумкову, а также властям Катайского округа с просьбой закупить дроны. Соответствующее видеообращение опубликовано в группе «Администрации Катайского муниципального округа» в соцсети «Вконтакте».

«Обращаюсь к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, а также к администрации Катайского округа. Прошу Вас оказать гуманитарную помощь для бойцов 80-го танкового полка для взвода операторов беспилотников. Нуждаемся в квадрокоптерах», — рассказал боец в видеообращении.

По словам командира, беспилотники помогают сохранять жизни бойцов. Он добавил, что с помощью дронов ведется не только разведка, но уничтожение живой силы и бронетехники противника. Представители мэрии округа отметили, что собрали уже 100 тысяч рублей на беспилотники. Они добавили, что осталось дособрать еще немного средств для закупки дронов.

Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник предназначен военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции.

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Курганский командир из зоны спецоперации обратился к губернатору региона Вадиму Шумкову, а также властям Катайского округа с просьбой закупить дроны. Соответствующее видеообращение опубликовано в группе «Администрации Катайского муниципального округа» в соцсети «Вконтакте». «Обращаюсь к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, а также к администрации Катайского округа. Прошу Вас оказать гуманитарную помощь для бойцов 80-го танкового полка для взвода операторов беспилотников. Нуждаемся в квадрокоптерах», — рассказал боец в видеообращении. По словам командира, беспилотники помогают сохранять жизни бойцов. Он добавил, что с помощью дронов ведется не только разведка, но уничтожение живой силы и бронетехники противника. Представители мэрии округа отметили, что собрали уже 100 тысяч рублей на беспилотники. Они добавили, что осталось дособрать еще немного средств для закупки дронов. Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник предназначен военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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