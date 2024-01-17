Курганский командир из зоны СВО попросил губернатора Шумкова купить дроны. Видео

18 января 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы попросили земляков прислать беспилотники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский командир из зоны спецоперации обратился к губернатору региона Вадиму Шумкову, а также властям Катайского округа с просьбой закупить дроны. Соответствующее видеообращение опубликовано в группе «Администрации Катайского муниципального округа» в соцсети «Вконтакте». «Обращаюсь к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, а также к администрации Катайского округа. Прошу Вас оказать гуманитарную помощь для бойцов 80-го танкового полка для взвода операторов беспилотников. Нуждаемся в квадрокоптерах», — рассказал боец в видеообращении. По словам командира, беспилотники помогают сохранять жизни бойцов. Он добавил, что с помощью дронов ведется не только разведка, но уничтожение живой силы и бронетехники противника. Представители мэрии округа отметили, что собрали уже 100 тысяч рублей на беспилотники. Они добавили, что осталось дособрать еще немного средств для закупки дронов. Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник предназначен военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции.

Курганский командир из зоны спецоперации обратился к губернатору региона Вадиму Шумкову, а также властям Катайского округа с просьбой закупить дроны. Соответствующее видеообращение опубликовано в группе «Администрации Катайского муниципального округа» в соцсети «Вконтакте». «Обращаюсь к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, а также к администрации Катайского округа. Прошу Вас оказать гуманитарную помощь для бойцов 80-го танкового полка для взвода операторов беспилотников. Нуждаемся в квадрокоптерах», — рассказал боец в видеообращении. По словам командира, беспилотники помогают сохранять жизни бойцов. Он добавил, что с помощью дронов ведется не только разведка, но уничтожение живой силы и бронетехники противника. Представители мэрии округа отметили, что собрали уже 100 тысяч рублей на беспилотники. Они добавили, что осталось дособрать еще немного средств для закупки дронов. Ранее в Кургане создали FPV-дрон с возможностью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Собранный беспилотник предназначен военнослужащим ВС РФ в зону специальной военной операции.