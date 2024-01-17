Общество Образование Десятки курганских школ полностью и частично закрыты на карантин 18 января 2024 в 12:47 Размер текста - 17 + В регионе 4 школы и 2 детских сада полностью закрыли на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ частично закрыли 26 школ и шесть детских садов, полностью закрыты четыре школы и два садика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки. «По данным на 18 января, в Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся частично закрыты 26 школ и 6 садиков. Полностью закрыты 4 школы и 2 садика», — сообщили в депобре. Полностью закрыты школы: Пепелинская (Куртамышский округ), Ключевская (школа и дошкольная группа, Далматовский округ), Журавлевская (Каргапольский округ), Кислянская (Юргамышский округ). Общая численность учеников этих школ составляет 370 человек. В декабре URA.RU писало о переводе студентов Курганского технологического колледжа на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. За период новогодних каникул уровень заболеваемости снизился. Но с 8 по 14 января Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: всего в регионе было зарегистрировано 5995 случаев ОРВИ. В ходе лабораторного мониторинга выявлены возбудители инфекций: вирус гриппа А (H3N2) или «гонконгский грипп», риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, COVID-19. В Курганской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ частично закрыли 26 школ и шесть детских садов, полностью закрыты четыре школы и два садика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки. «По данным на 18 января, в Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся частично закрыты 26 школ и 6 садиков. Полностью закрыты 4 школы и 2 садика», — сообщили в депобре. Полностью закрыты школы: Пепелинская (Куртамышский округ), Ключевская (школа и дошкольная группа, Далматовский округ), Журавлевская (Каргапольский округ), Кислянская (Юргамышский округ). Общая численность учеников этих школ составляет 370 человек. В декабре URA.RU писало о переводе студентов Курганского технологического колледжа на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. За период новогодних каникул уровень заболеваемости снизился. Но с 8 по 14 января Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: всего в регионе было зарегистрировано 5995 случаев ОРВИ. В ходе лабораторного мониторинга выявлены возбудители инфекций: вирус гриппа А (H3N2) или «гонконгский грипп», риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, COVID-19. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям