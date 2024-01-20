Происшествия На зимнике в Тюменской области застряли машины с детьми. Фото 21 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 + Машины застряли, потому что из-за метели на зимнике образовались снежные заносы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области из-за метели и снегопада замело зимник Лайтомак — Тобольск. В снежном плену оказалось около десяти машин. В соцсети сообщают, что в некоторых авто есть маленькие дети. «Сегодня наглухо перемело зимник Лайтомак — Тобольск. В болотах встало около десятка машин. Связь пропадает. Метет сильно. В некоторых машинах маленькие дети», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Очевидцы сообщают, что для расчистки дороги выехала снегоуборочная техника. Также из окрестных деревень на снегоходах приехали местные жители, чтобы помочь застрявшим на зимнике. Водители пытаются связаться со спасателями. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу областного Управления МЧС с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен. В нежном плену под Тобольском оказалось порядка десяти машин Telegram-канал «Главное Тобольск», https://t.me/glavtob В Тюменской области из-за метели и снегопада замело зимник Лайтомак — Тобольск. В снежном плену оказалось около десяти машин. В соцсети сообщают, что в некоторых авто есть маленькие дети. «Сегодня наглухо перемело зимник Лайтомак — Тобольск. В болотах встало около десятка машин. Связь пропадает. Метет сильно. В некоторых машинах маленькие дети», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Очевидцы сообщают, что для расчистки дороги выехала снегоуборочная техника. Также из окрестных деревень на снегоходах приехали местные жители, чтобы помочь застрявшим на зимнике. Водители пытаются связаться со спасателями. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу областного Управления МЧС с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям