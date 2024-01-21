Путин поздравил ветеранов ЯНАО с годовщиной снятия блокады Ленинграда

В ЯНАО ветераны получат памятные поздравления от президента РФ Владимира Путина в ознаменование 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Именные письма доставят одиннадцати ямальцам, сообщили URA.RU в пресс-службе «Почта России».
«С 22 по 27 января почтальоны вручат письма лично в руки почетным адресатам, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Житель блокадного Ленинграда“. В ЯНАО письма получат 11 ветеранов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почта России».
Собеседник отметил, что почтальоны приложат все старания для доставки письма. Если ветеран сменил место жительства, то поздравление президента РФ будет доставлено по актуальному адресу.
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