21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Путин поздравил ветеранов ЯНАО с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Ямальские участники блокады Ленинграда получат письма от Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил ветеранов из ЯНАО с годовщиной снятия блокады Ленинграда Фото:

В ЯНАО ветераны получат памятные поздравления от президента РФ Владимира Путина в ознаменование 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Именные письма доставят одиннадцати ямальцам, сообщили URA.RU в пресс-службе «Почта России».

«С 22 по 27 января почтальоны вручат письма лично в руки почетным адресатам, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Житель блокадного Ленинграда“. В ЯНАО письма получат 11 ветеранов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почта России».

Собеседник отметил, что почтальоны приложат все старания для доставки письма. Если ветеран сменил место жительства, то поздравление президента РФ будет доставлено по актуальному адресу.

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В ЯНАО ветераны получат памятные поздравления от президента РФ Владимира Путина в ознаменование 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Именные письма доставят одиннадцати ямальцам, сообщили URA.RU в пресс-службе «Почта России». «С 22 по 27 января почтальоны вручат письма лично в руки почетным адресатам, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Житель блокадного Ленинграда“. В ЯНАО письма получат 11 ветеранов», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почта России». Собеседник отметил, что почтальоны приложат все старания для доставки письма. Если ветеран сменил место жительства, то поздравление президента РФ будет доставлено по актуальному адресу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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