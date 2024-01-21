Депутат обвинила главу тюменского муниципалитета в фальсификации публичных слушаний

Главу тюменского муниципалитета обвинили в фальсификации

22 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В тюменском муниципалитете разгорелся конфликт из-за публичных слушаний Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат думы Винзилинского МО Ирина Титова обвинила главу муниципалитета Елену Осипову в фальсификации публичных слушаний. По словам Титовой, Елена Осипова подписала ложный протокол слушаний, на которых должны были рассматривать внесение изменений в устав муниципалитета. Соответствующий пост она разместила в соцсетях. «Администрация Винзилинского МО обеспечила проведение публичных слушаний, но только на бумаге… На заседаниях Думы Винзилинского МО не было повестки с вопросом о внесении изменений в Устав Винзилинского МО. Нет протокола заседания Думы, в котором было бы написано,что Дума приняла решение о проведении публичных слушаний о внесении изменений в Устав Винзилинского МО, с указанием места времени и даты. Объявления о назначении публичных слушаний народ не видел…», — сообщила Титова. В администрации Винзилинского МО агентству сообщили, что обвинения Титовой безосновательны, а информация не соответствует действительности. Там же заявили, что администрация уведомляла о проведении публичных слушаний, они состоялись. Сама Титова на слушания не явилась. Изменения, которые будут приниматься после публичных слушаний, направлены на приведение в соответствие с действующим законодательством. Ранее URA.RU сообщало о кадровых чистках в крупнейшем поселке Тюменского района — Московском. Администрацию МО покинули около десятка человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Винзилинского МО Ирина Титова обвинила главу муниципалитета Елену Осипову в фальсификации публичных слушаний. По словам Титовой, Елена Осипова подписала ложный протокол слушаний, на которых должны были рассматривать внесение изменений в устав муниципалитета. Соответствующий пост она разместила в соцсетях. «Администрация Винзилинского МО обеспечила проведение публичных слушаний, но только на бумаге… На заседаниях Думы Винзилинского МО не было повестки с вопросом о внесении изменений в Устав Винзилинского МО. Нет протокола заседания Думы, в котором было бы написано,что Дума приняла решение о проведении публичных слушаний о внесении изменений в Устав Винзилинского МО, с указанием места времени и даты. Объявления о назначении публичных слушаний народ не видел…», — сообщила Титова. В администрации Винзилинского МО агентству сообщили, что обвинения Титовой безосновательны, а информация не соответствует действительности. Там же заявили, что администрация уведомляла о проведении публичных слушаний, они состоялись. Сама Титова на слушания не явилась. Изменения, которые будут приниматься после публичных слушаний, направлены на приведение в соответствие с действующим законодательством. Ранее URA.RU сообщало о кадровых чистках в крупнейшем поселке Тюменского района — Московском. Администрацию МО покинули около десятка человек.