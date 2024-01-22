22 января 2024

В Тюмени сотрудник-педофил из магазина «Красное&Белое» обокрал покупательницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее судимый сотрудник алкомаркета решил воспользоваться забытой покупательницей картой Фото:

Сотрудник магазина «Красное&Белое», ранее судимый за секс с несовершеннолетней, присвоил себе банковскую карту, которую на терминале оплаты забыла одна из покупательниц, и потратил с нее деньги. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Подсудимый находился на рабочем месте в магазине „Красное&Белое“, женщина оставила на терминале оплаты банковскую карту. Он решил эту карту взять себе и в другом магазине совершить покупки. По итогу мужчина сначала дал карту знакомому, не говоря, что она краденная. А затем и сам потратил с нее деньги», — следует из судебного акта.

Вынося приговор мужчине (он получил два года лишения свободы условно), суд учел сразу несколько аспектов. Смягчили наказание за то, что мужчина раскаялся и возместил пострадавшей ущерб. А отягощающим обстоятельством стало то, что совершенное уголовное преступление стало уже вторым в жизни подсудимого. Ранее он получил наказание за секс с несовершеннолетней, за что трудился на обязательных работах.

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Сотрудник магазина «Красное&Белое», ранее судимый за секс с несовершеннолетней, присвоил себе банковскую карту, которую на терминале оплаты забыла одна из покупательниц, и потратил с нее деньги. Информация представлена в судебном акте по делу. «Подсудимый находился на рабочем месте в магазине „Красное&Белое“, женщина оставила на терминале оплаты банковскую карту. Он решил эту карту взять себе и в другом магазине совершить покупки. По итогу мужчина сначала дал карту знакомому, не говоря, что она краденная. А затем и сам потратил с нее деньги», — следует из судебного акта. Вынося приговор мужчине (он получил два года лишения свободы условно), суд учел сразу несколько аспектов. Смягчили наказание за то, что мужчина раскаялся и возместил пострадавшей ущерб. А отягощающим обстоятельством стало то, что совершенное уголовное преступление стало уже вторым в жизни подсудимого. Ранее он получил наказание за секс с несовершеннолетней, за что трудился на обязательных работах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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