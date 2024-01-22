В Тюмени сотрудник-педофил из магазина «Красное&Белое» обокрал покупательницу

23 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ранее судимый сотрудник алкомаркета решил воспользоваться забытой покупательницей картой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник магазина «Красное&Белое», ранее судимый за секс с несовершеннолетней, присвоил себе банковскую карту, которую на терминале оплаты забыла одна из покупательниц, и потратил с нее деньги. Информация представлена в судебном акте по делу. «Подсудимый находился на рабочем месте в магазине „Красное&Белое“, женщина оставила на терминале оплаты банковскую карту. Он решил эту карту взять себе и в другом магазине совершить покупки. По итогу мужчина сначала дал карту знакомому, не говоря, что она краденная. А затем и сам потратил с нее деньги», — следует из судебного акта. Вынося приговор мужчине (он получил два года лишения свободы условно), суд учел сразу несколько аспектов. Смягчили наказание за то, что мужчина раскаялся и возместил пострадавшей ущерб. А отягощающим обстоятельством стало то, что совершенное уголовное преступление стало уже вторым в жизни подсудимого. Ранее он получил наказание за секс с несовершеннолетней, за что трудился на обязательных работах.

Сотрудник магазина «Красное&Белое», ранее судимый за секс с несовершеннолетней, присвоил себе банковскую карту, которую на терминале оплаты забыла одна из покупательниц, и потратил с нее деньги. Информация представлена в судебном акте по делу. «Подсудимый находился на рабочем месте в магазине „Красное&Белое“, женщина оставила на терминале оплаты банковскую карту. Он решил эту карту взять себе и в другом магазине совершить покупки. По итогу мужчина сначала дал карту знакомому, не говоря, что она краденная. А затем и сам потратил с нее деньги», — следует из судебного акта. Вынося приговор мужчине (он получил два года лишения свободы условно), суд учел сразу несколько аспектов. Смягчили наказание за то, что мужчина раскаялся и возместил пострадавшей ущерб. А отягощающим обстоятельством стало то, что совершенное уголовное преступление стало уже вторым в жизни подсудимого. Ранее он получил наказание за секс с несовершеннолетней, за что трудился на обязательных работах.