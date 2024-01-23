В Пушкине задержали двух мигрантов за поджог автомобилей

Правоохранители задержали двух мигрантов за поджог двух автомобилей в подмосковном Пушкине. Об этом рассказали в МВД РФ.
«К умышленному уничтожению имущества причастны двое уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте 30 и 36 лет. Оба подозреваемых были задержаны», — передает сообщение министерства «МВД Медиа». Там добавили, что признавая свою вину, подельники рассказали, что им задание дал один из их знакомых, а также у них была личная неприязнь к собственнику одной из машин.
Организатором преступления оказался 45-летний криминальный авторитет, который был задержан в городе Ивантеевка. Ему также предъявляется обвинение в причастности к незаконной предпринимательской деятельности с использованием нелегальных мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса, заключили в МВД.
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