Полицейские задержали мигрантов на границе Челябинской области с Казахстаном

В Челябинской области на 144 километре дороги «Троицк-Бугристое» сотрудники полиции проверили 40 мигрантов. В отношении шести из них решается вопрос о принудительном выдворении из страны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«На 144 км автодороги „Троицк-Бугристое“ Троицкого района <…> проверено более 30 транспортных средств и 40 иностранных граждан. <…> В отношении шести незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан решается вопрос об их принудительном удалении из страны», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Также выявлено восемь нарушений закона пребывания на территории РФ. Возбуждены дела по статьям 18.8 КоАП РФ («Несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания»), по статье 18.9 КоАП РФ («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»). Мероприятие проводили сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с УГИБДД области.
В Челябинской области за три дня проведения профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» было принято 37 решений об административной выдворении мигрантов. Среди выдворяемых — не только жители соседних стран, но и граждане дальнего зарубежья. Так, 22-летний мигрант будет выдворен из России за несвоевременную уплату штрафа.
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