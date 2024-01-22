Жителей приграничного села ЯНАО переселили из ветхих домов

23 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Все новоселы — участники программы по переселению из аварийного фонда Фото: Размик Закарян © URA.RU В селе Новый Порт Ямальского района ЯНАО 48 семей получили ключи от новых квартир. Дома готовы к заселению и комфортному проживанию, сообщает пресс-служба правительства округа. Новоселы участвовали в программе по переселению из аварийного жилья. «Все новоселы — участники программы по переселению из аварийного фонда… В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены сантехника, электроплиты, приборы учета воды и электричества. Входные группы оборудованы подъемниками для удобства маломобильных граждан. Во дворе есть парковка и спортивно-игровая площадка. В пешей доступности от дома — школа, детский сад и больница», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. В конце прошлого года ключи от квартир получили более 50 жителей сел Салемал и Яр-Сале, а также оленеводы Сеяхи. Всего за 2023 год в Ямальском районе в новое жилье переселились более 250 семей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в округе справляли новоселье жители из аварийных домов, молодые и многодетные семьи, медики. Открылись новые школы, садики, лечебные учреждения.

В селе Новый Порт Ямальского района ЯНАО 48 семей получили ключи от новых квартир. Дома готовы к заселению и комфортному проживанию, сообщает пресс-служба правительства округа. Новоселы участвовали в программе по переселению из аварийного жилья. «Все новоселы — участники программы по переселению из аварийного фонда… В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены сантехника, электроплиты, приборы учета воды и электричества. Входные группы оборудованы подъемниками для удобства маломобильных граждан. Во дворе есть парковка и спортивно-игровая площадка. В пешей доступности от дома — школа, детский сад и больница», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. В конце прошлого года ключи от квартир получили более 50 жителей сел Салемал и Яр-Сале, а также оленеводы Сеяхи. Всего за 2023 год в Ямальском районе в новое жилье переселились более 250 семей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в округе справляли новоселье жители из аварийных домов, молодые и многодетные семьи, медики. Открылись новые школы, садики, лечебные учреждения.