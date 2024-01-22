22 января 2024

Герой России поделился впечатлениями от полета в Салехард. Видео

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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, герой россии
Летчик Владимир Шарпатов прилетел в Салехард Фото:

Легендарный летчик, Герой России Владимир Шарпатов поделился своими впечатлениями во время утреннего рейса в столицу ЯНАО. Известного коллегу приветствовали на борту воздушного судна командиры и экипаж, сообщается в telegram-канале авиакомпании «Ямал».

«Понимаю, что я больше никогда не сяду за штурвал. <…> А сегодня, когда объявили, что я здесь, на борту, у меня такое ощущение… Я тоже со слезами поднялся на этот борт и сейчас говорю с волнением…» — делится с командиром воздушного судна Юрием Лебединцем своими эмоциями Владимир Шарпатов.

Герой России Владимир Шарпатов прославился дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. В Салехарде летчика ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы.

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Легендарный летчик, Герой России Владимир Шарпатов поделился своими впечатлениями во время утреннего рейса в столицу ЯНАО. Известного коллегу приветствовали на борту воздушного судна командиры и экипаж, сообщается в telegram-канале авиакомпании «Ямал». «Понимаю, что я больше никогда не сяду за штурвал. <…> А сегодня, когда объявили, что я здесь, на борту, у меня такое ощущение… Я тоже со слезами поднялся на этот борт и сейчас говорю с волнением…» — делится с командиром воздушного судна Юрием Лебединцем своими эмоциями Владимир Шарпатов. Герой России Владимир Шарпатов прославился дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. В Салехарде летчика ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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