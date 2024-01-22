Герой России поделился впечатлениями от полета в Салехард. Видео

23 января 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Летчик Владимир Шарпатов прилетел в Салехард Фото: Илья Московец © URA.RU Легендарный летчик, Герой России Владимир Шарпатов поделился своими впечатлениями во время утреннего рейса в столицу ЯНАО. Известного коллегу приветствовали на борту воздушного судна командиры и экипаж, сообщается в telegram-канале авиакомпании «Ямал». «Понимаю, что я больше никогда не сяду за штурвал. <…> А сегодня, когда объявили, что я здесь, на борту, у меня такое ощущение… Я тоже со слезами поднялся на этот борт и сейчас говорю с волнением…» — делится с командиром воздушного судна Юрием Лебединцем своими эмоциями Владимир Шарпатов. Герой России Владимир Шарпатов прославился дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. В Салехарде летчика ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы.

Легендарный летчик, Герой России Владимир Шарпатов поделился своими впечатлениями во время утреннего рейса в столицу ЯНАО. Известного коллегу приветствовали на борту воздушного судна командиры и экипаж, сообщается в telegram-канале авиакомпании «Ямал». «Понимаю, что я больше никогда не сяду за штурвал. <…> А сегодня, когда объявили, что я здесь, на борту, у меня такое ощущение… Я тоже со слезами поднялся на этот борт и сейчас говорю с волнением…» — делится с командиром воздушного судна Юрием Лебединцем своими эмоциями Владимир Шарпатов. Герой России Владимир Шарпатов прославился дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. В Салехарде летчика ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы.