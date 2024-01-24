Происшествия Минобороны РФ: на борту упавшего Ил-76 находилось 65 пленных ВСУ 24 января 2024 в 14:26 Размер текста - 17 + На борту Ил-76 находились 65 пленных ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области На борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что пленные перевозились в Белгородскую область для последующего обмена. Кроме того, в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что пленные перевозились в Белгородскую область для последующего обмена. Кроме того, в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям