Минобороны РФ: на борту упавшего Ил-76 находилось 65 пленных ВСУ

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Самолет из Китая на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рощино". Тюмень, рощино, ил-76
На борту Ил-76 находились 65 пленных ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

На борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что пленные перевозились в Белгородскую область для последующего обмена. Кроме того, в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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На борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что пленные перевозились в Белгородскую область для последующего обмена. Кроме того, в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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