Минобороны РФ: на борту упавшего Ил-76 находилось 65 пленных ВСУ

На борту Ил-76 находились 65 пленных ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
На борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что пленные перевозились в Белгородскую область для последующего обмена. Кроме того, в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
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