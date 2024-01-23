23 января 2024

В Тюмени некому шить одежду для школьников и рабочих

Швейные фабрики Тюмени проведут кадровые переговоры с учебными заведениями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, швея, швейный цех, портной, текстильная продукция
На каждые 10 вакансий швеи в Тюменской области приходится 4 резюме соискателей Фото:

Тюменские швейные фабрики просят торгово-промышленную палату региона провести переговоры с местными учебными заведениями. Переговоры должны решить кадровый голод в легкой промышленности области, пояснили URA.RU в торгово-промышленной палате.

«Есть запрос от производителей, которые входят в состав ТПП. Раз есть запрос, будем проводить встречу с представителями фабрик и учебных заведений, которые обучают нужные для отрасли кадры», — сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате.

В настоящий момент по данным hh.ru в Тюменской области зарегистрировано 13 вакансий, связанных со швейной промышленностью. При этом соискатели разместили всего 4 резюме по данному профилю. Как пояснили URA.RU в приемной швейной фабрики «Швецъ», в новых кадрах нуждаются даже те, у кого в настоящий момент штат укомплектован. «Есть планы расширять производство, кадры понадобятся. На швею обучает в Тюмени один всего колледж», — заявил URA.RU мужчина, которого представили как заместителя директора фабрики.

Ранее URA.RU рассказало, что швеи-закройщики входят в список самых востребованных профессий Тюменской области. Список озвучили в региональном правительстве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские швейные фабрики просят торгово-промышленную палату региона провести переговоры с местными учебными заведениями. Переговоры должны решить кадровый голод в легкой промышленности области, пояснили URA.RU в торгово-промышленной палате. «Есть запрос от производителей, которые входят в состав ТПП. Раз есть запрос, будем проводить встречу с представителями фабрик и учебных заведений, которые обучают нужные для отрасли кадры», — сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате. В настоящий момент по данным hh.ru в Тюменской области зарегистрировано 13 вакансий, связанных со швейной промышленностью. При этом соискатели разместили всего 4 резюме по данному профилю. Как пояснили URA.RU в приемной швейной фабрики «Швецъ», в новых кадрах нуждаются даже те, у кого в настоящий момент штат укомплектован. «Есть планы расширять производство, кадры понадобятся. На швею обучает в Тюмени один всего колледж», — заявил URA.RU мужчина, которого представили как заместителя директора фабрики. Ранее URA.RU рассказало, что швеи-закройщики входят в список самых востребованных профессий Тюменской области. Список озвучили в региональном правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...