В Тюмени некому шить одежду для школьников и рабочих

Швейные фабрики Тюмени проведут кадровые переговоры с учебными заведениями

24 января 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

На каждые 10 вакансий швеи в Тюменской области приходится 4 резюме соискателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские швейные фабрики просят торгово-промышленную палату региона провести переговоры с местными учебными заведениями. Переговоры должны решить кадровый голод в легкой промышленности области, пояснили URA.RU в торгово-промышленной палате. «Есть запрос от производителей, которые входят в состав ТПП. Раз есть запрос, будем проводить встречу с представителями фабрик и учебных заведений, которые обучают нужные для отрасли кадры», — сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате. В настоящий момент по данным hh.ru в Тюменской области зарегистрировано 13 вакансий, связанных со швейной промышленностью. При этом соискатели разместили всего 4 резюме по данному профилю. Как пояснили URA.RU в приемной швейной фабрики «Швецъ», в новых кадрах нуждаются даже те, у кого в настоящий момент штат укомплектован. «Есть планы расширять производство, кадры понадобятся. На швею обучает в Тюмени один всего колледж», — заявил URA.RU мужчина, которого представили как заместителя директора фабрики. Ранее URA.RU рассказало, что швеи-закройщики входят в список самых востребованных профессий Тюменской области. Список озвучили в региональном правительстве.

Тюменские швейные фабрики просят торгово-промышленную палату региона провести переговоры с местными учебными заведениями. Переговоры должны решить кадровый голод в легкой промышленности области, пояснили URA.RU в торгово-промышленной палате. «Есть запрос от производителей, которые входят в состав ТПП. Раз есть запрос, будем проводить встречу с представителями фабрик и учебных заведений, которые обучают нужные для отрасли кадры», — сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате. В настоящий момент по данным hh.ru в Тюменской области зарегистрировано 13 вакансий, связанных со швейной промышленностью. При этом соискатели разместили всего 4 резюме по данному профилю. Как пояснили URA.RU в приемной швейной фабрики «Швецъ», в новых кадрах нуждаются даже те, у кого в настоящий момент штат укомплектован. «Есть планы расширять производство, кадры понадобятся. На швею обучает в Тюмени один всего колледж», — заявил URA.RU мужчина, которого представили как заместителя директора фабрики. Ранее URA.RU рассказало, что швеи-закройщики входят в список самых востребованных профессий Тюменской области. Список озвучили в региональном правительстве.