В Челябинске пиарщику готовы платить 120 тысяч рублей

Superjob: в Челябинске PR-менеджерам готовы платить 120 тысяч рублей

25 января 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Зарплату от 90 до 120 тысяч рублей PR-менеджерам могут предложить IT-компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске IT-компании готовы предложить соискателям вакансии «PR-менеджера» с зарплатой в 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 25 января в пресс-службе сервиса Superjob. «Самую высокую зарплату от 90 до 120 тысяч рублей предлагают кандидатам с опытом взаимодействия с авторитетными для IT-рынка группами влияния, в том числе бизнесменами и политиками. Также необходим опыт разработки PR-стратегий, организации и проведения крупных мероприятий, PR-сопровождения компаний с численностью персонала от 500 человек и стажем работы в этой должности от трех лет», — уточнили аналитики сервиса. Минимальный порог заработной платы соискателям в этой области — 37-50 тысяч рублей. От кандидатов требуются высшее образование журналиста, филолога, рекламщика или пиарщика. Среди ключевых навыков — знания принципов PR-деятельности, грамотность, а также коммуникативные и презентационные навыки. От соискателей, претендующих на оплату от 50 до 60 тысяч рублей, просят развитые аналитические навыки, умение формировать логические выводы и опыт работы от года. Кандидатам с опытом от двух лет, знаниями иностранных языков, наличием контактной базы журналистов ключевых изданий в индустрии могут предложить от 60 до 90 тысяч рублей.

В Челябинске IT-компании готовы предложить соискателям вакансии «PR-менеджера» с зарплатой в 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили 25 января в пресс-службе сервиса Superjob. «Самую высокую зарплату от 90 до 120 тысяч рублей предлагают кандидатам с опытом взаимодействия с авторитетными для IT-рынка группами влияния, в том числе бизнесменами и политиками. Также необходим опыт разработки PR-стратегий, организации и проведения крупных мероприятий, PR-сопровождения компаний с численностью персонала от 500 человек и стажем работы в этой должности от трех лет», — уточнили аналитики сервиса. Минимальный порог заработной платы соискателям в этой области — 37-50 тысяч рублей. От кандидатов требуются высшее образование журналиста, филолога, рекламщика или пиарщика. Среди ключевых навыков — знания принципов PR-деятельности, грамотность, а также коммуникативные и презентационные навыки. От соискателей, претендующих на оплату от 50 до 60 тысяч рублей, просят развитые аналитические навыки, умение формировать логические выводы и опыт работы от года. Кандидатам с опытом от двух лет, знаниями иностранных языков, наличием контактной базы журналистов ключевых изданий в индустрии могут предложить от 60 до 90 тысяч рублей.