Мишустин миллионами стимулирует экспорт челябинского бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин простимулирует миллионами рублей экспорт челябинских малых и средних предприятий. Как следует из распоряжения кабинета министров, соглашения о направлении в регион средств власти заключат в течение месяца.
«Челябинская область. В 2025 году — 36,648 млн рублей», — отмечено в документе. Редакция URA.RU располагает текстом распоряжения.
Деньги направят на софинансирование расходных обязательств регионального бюджета. Их выделят при обеспечении компаниями и предпринимателями объемов экспорта, поддержанного властями, в размере не менее 1111 единиц.
Доклад об эффективности использования финансирования прозвучит в правительстве до июля 2026 года. Совокупно регионам Мишустин направил 1,5 млрд рублей.
Кроме денег на экспорт, осенью Мишустин поддержал челябинский малый бизнес субсидией в 27,882 млн рублей. Первоначальные планы правительства по этой статье выросли в три раза.
