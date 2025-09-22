Мишустин миллионами стимулирует экспорт челябинского бизнеса

Михаил Мишустин простимулирует челябинский экспорт субсидией
Михаил Мишустин простимулирует челябинский экспорт субсидией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин простимулирует миллионами рублей экспорт челябинских малых и средних предприятий. Как следует из распоряжения кабинета министров, соглашения о направлении в регион средств власти заключат в течение месяца.

«Челябинская область. В 2025 году — 36,648 млн рублей», — отмечено в документе. Редакция URA.RU располагает текстом распоряжения.

Деньги направят на софинансирование расходных обязательств регионального бюджета. Их выделят при обеспечении компаниями и предпринимателями объемов экспорта, поддержанного властями, в размере не менее 1111 единиц.

Доклад об эффективности использования финансирования прозвучит в правительстве до июля 2026 года. Совокупно регионам Мишустин направил 1,5 млрд рублей.

Кроме денег на экспорт, осенью Мишустин поддержал челябинский малый бизнес субсидией в 27,882 млн рублей. Первоначальные планы правительства по этой статье выросли в три раза.

