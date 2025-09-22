В Челябинской области родились Варэмир и Айыма

Родители выбирают для своих детей необычные имена
Авик, Варэмир, Айым и Шаходат стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Лидерами по-прежнему остаются София, Михаил, Александр и Анна, говорится в данных портала ЗАГС.

«Среди имен для мальчиков редкими в Челябинской области стали Авик, Варэмир, Максат, Зейд и Аяз. Среди девочек — Исма, Белла, Шаходат, Анира и Айыма», — говорится в данных реестра ЗАГС.

Популярными именами остаются среди девочек София (383), Анна (359), Ева (336), Варвара (312) и Мария (299).  Среди мальчиков лидирует Михаил (454), Александр (441), Артем (369), Тимофей (354) и Матвей (298).

В число редких имен, которыми родители в Челябинской области называли своих детей, ранее попали Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон. Самыми популярными именами с 2024 года остаются София и Михаил, сообщили ранее в ЗАГСе. 

