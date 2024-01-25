Тюменские водители «Яндекс.Такси» придумали, как повысить цены за поездки

В Тюмени таксисты искусственно повышают спрос, чтобы клиенты платили больше
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины такси на улицах города. Екатеринбург, такси, яндекс такси, перевозка пассажиров, услуги перевозки
Чтобы зарабатывать на тюменцах больше, таксисты придумали схему Фото:

Чтобы зарабатывать больше и увеличивать стоимость поездок для пассажиров тюменские таксисты уходят с линии, как только принимают новый заказ. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, сотрудничающий с «Яндекс.Такси». Из-за такого поведения спрос увеличивается и коэффициенты для водителей растут.

«Чтобы зарабатывать больше, используем такой метод: когда берешь новый заказ, уходишь с линии в приложении. Система считывает это, и получается, что в определенном районе работает меньше машин. Так растет спрос и, соответственно, увеличивается цена за поездки», — рассказал собеседник URA.RU.

По его словам, применяя данную схему водители добиваются повышенных коэффициентов. Оплачивается это, в итоге, из карманов пассажиров, которых «Яндекс» предупреждает о повышении цен из-за малого количества машин на линии.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы зарабатывать больше и увеличивать стоимость поездок для пассажиров тюменские таксисты уходят с линии, как только принимают новый заказ. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, сотрудничающий с «Яндекс.Такси». Из-за такого поведения спрос увеличивается и коэффициенты для водителей растут. «Чтобы зарабатывать больше, используем такой метод: когда берешь новый заказ, уходишь с линии в приложении. Система считывает это, и получается, что в определенном районе работает меньше машин. Так растет спрос и, соответственно, увеличивается цена за поездки», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, применяя данную схему водители добиваются повышенных коэффициентов. Оплачивается это, в итоге, из карманов пассажиров, которых «Яндекс» предупреждает о повышении цен из-за малого количества машин на линии. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...