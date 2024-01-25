Тюменские водители «Яндекс.Такси» придумали, как повысить цены за поездки

В Тюмени таксисты искусственно повышают спрос, чтобы клиенты платили больше

25 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Чтобы зарабатывать на тюменцах больше, таксисты придумали схему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы зарабатывать больше и увеличивать стоимость поездок для пассажиров тюменские таксисты уходят с линии, как только принимают новый заказ. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, сотрудничающий с «Яндекс.Такси». Из-за такого поведения спрос увеличивается и коэффициенты для водителей растут. «Чтобы зарабатывать больше, используем такой метод: когда берешь новый заказ, уходишь с линии в приложении. Система считывает это, и получается, что в определенном районе работает меньше машин. Так растет спрос и, соответственно, увеличивается цена за поездки», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, применяя данную схему водители добиваются повышенных коэффициентов. Оплачивается это, в итоге, из карманов пассажиров, которых «Яндекс» предупреждает о повышении цен из-за малого количества машин на линии. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.

Чтобы зарабатывать больше и увеличивать стоимость поездок для пассажиров тюменские таксисты уходят с линии, как только принимают новый заказ. Об этом URA.RU рассказал один из водителей, сотрудничающий с «Яндекс.Такси». Из-за такого поведения спрос увеличивается и коэффициенты для водителей растут. «Чтобы зарабатывать больше, используем такой метод: когда берешь новый заказ, уходишь с линии в приложении. Система считывает это, и получается, что в определенном районе работает меньше машин. Так растет спрос и, соответственно, увеличивается цена за поездки», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, применяя данную схему водители добиваются повышенных коэффициентов. Оплачивается это, в итоге, из карманов пассажиров, которых «Яндекс» предупреждает о повышении цен из-за малого количества машин на линии. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.