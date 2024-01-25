В Тюмени при аншлаге проходит международный фестиваль короткометражек

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Показ фильма "Собачье сердце"в ККТ "Салют". Екатеринбург, собака, кинотеатр, кино, собачье сердце
Тюмень принимает международный фестиваль короткометражек на трех площадках Фото:

В Тюмени 26 января пройдет показ пяти фильмов в рамках международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Как рассказали URA.RU организаторы события, предыдущие кинопоказы в столице региона уже прошли при полных залах.

«Тюмень очень отзывчивый город, всегда полные залы на кинопоказах. Каждая площадка отбирает свою программу в 3-5 фильмов, они не дублируются внутри региона. В Тюмени три площадки — киноклуб ТГИИК, Дворец творчества „Пионер“ и киноклуб „Молодость“. Ближайший показ пяти фильмов пройдет в киноклубе ТГИИК, 26 января», — рассказала URA.RU координатор по работе с площадками фестиваля «Дни короткометражного кино» Александра Манукян.

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) проходит в январе по всему миру — Венгрия, Вьетнам, Индия, Казахстан и Россия. Ранее URA.RU писало, что тюменский фестиваль детского кино открывает киношколу в Луганске.

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В Тюмени 26 января пройдет показ пяти фильмов в рамках международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Как рассказали URA.RU организаторы события, предыдущие кинопоказы в столице региона уже прошли при полных залах. «Тюмень очень отзывчивый город, всегда полные залы на кинопоказах. Каждая площадка отбирает свою программу в 3-5 фильмов, они не дублируются внутри региона. В Тюмени три площадки — киноклуб ТГИИК, Дворец творчества „Пионер“ и киноклуб „Молодость“. Ближайший показ пяти фильмов пройдет в киноклубе ТГИИК, 26 января», — рассказала URA.RU координатор по работе с площадками фестиваля «Дни короткометражного кино» Александра Манукян. Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) проходит в январе по всему миру — Венгрия, Вьетнам, Индия, Казахстан и Россия. Ранее URA.RU писало, что тюменский фестиваль детского кино открывает киношколу в Луганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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