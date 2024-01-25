В Тюмени при аншлаге проходит международный фестиваль короткометражек

Тюмень принимает международный фестиваль короткометражек на трех площадках Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени 26 января пройдет показ пяти фильмов в рамках международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Как рассказали URA.RU организаторы события, предыдущие кинопоказы в столице региона уже прошли при полных залах.

«Тюмень очень отзывчивый город, всегда полные залы на кинопоказах. Каждая площадка отбирает свою программу в 3-5 фильмов, они не дублируются внутри региона. В Тюмени три площадки — киноклуб ТГИИК, Дворец творчества „Пионер“ и киноклуб „Молодость“. Ближайший показ пяти фильмов пройдет в киноклубе ТГИИК, 26 января», — рассказала URA.RU координатор по работе с площадками фестиваля «Дни короткометражного кино» Александра Манукян.

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) проходит в январе по всему миру — Венгрия, Вьетнам, Индия, Казахстан и Россия. Ранее URA.RU писало, что тюменский фестиваль детского кино открывает киношколу в Луганске.