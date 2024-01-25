В мэрии рассказали, при каких условия в Тюменской слободе построят храм

В Тюменской слободе построят храм за счет инвесторов

26 января 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Вопрос строительства храма может быть рассмотрен инвесторами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В микрорайоне Тюменская слобода может появиться православный храм. Но для этого нужно привлекать инвесторов, так как большинство участков принадлежит третьим лицам. Об этом сообщили в городской администрации. «Строительство таких объектов (храмов — при. URA.RU) ведется за счет благотворительных средств при участии Тобольско-Тюменской Епархии. Пока планов по строительству храма нет. Учитывая, что большая часть земельных участков в районе Тюменская слобода обременена правами третьих лиц, вопрос о размещении данных объектов может быть рассмотрен инвесторами или иными заинтересованными лицами», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени собирают деньги на возведение храма в русско-византийском стиле. Сроки строительства зависят от того, как скоро будет собрана необходимая сумма — один миллиард рублей. Деньги приносят и местные бизнесмены.

В микрорайоне Тюменская слобода может появиться православный храм. Но для этого нужно привлекать инвесторов, так как большинство участков принадлежит третьим лицам. Об этом сообщили в городской администрации. «Строительство таких объектов (храмов — при. URA.RU) ведется за счет благотворительных средств при участии Тобольско-Тюменской Епархии. Пока планов по строительству храма нет. Учитывая, что большая часть земельных участков в районе Тюменская слобода обременена правами третьих лиц, вопрос о размещении данных объектов может быть рассмотрен инвесторами или иными заинтересованными лицами», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени собирают деньги на возведение храма в русско-византийском стиле. Сроки строительства зависят от того, как скоро будет собрана необходимая сумма — один миллиард рублей. Деньги приносят и местные бизнесмены.