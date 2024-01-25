25 января 2024

В мэрии рассказали, при каких условия в Тюменской слободе построят храм

В Тюменской слободе построят храм за счет инвесторов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, храм, религия, кресты на куполах, православные кресты
Вопрос строительства храма может быть рассмотрен инвесторами Фото:

В микрорайоне Тюменская слобода может появиться православный храм. Но для этого нужно привлекать инвесторов, так как большинство участков принадлежит третьим лицам. Об этом сообщили в городской администрации.

«Строительство таких объектов (храмов — при. URA.RU) ведется за счет благотворительных средств при участии Тобольско-Тюменской Епархии. Пока планов по строительству храма нет. Учитывая, что большая часть земельных участков в районе Тюменская слобода обременена правами третьих лиц, вопрос о размещении данных объектов может быть рассмотрен инвесторами или иными заинтересованными лицами», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени собирают деньги на возведение храма в русско-византийском стиле. Сроки строительства зависят от того, как скоро будет собрана необходимая сумма — один миллиард рублей. Деньги приносят и местные бизнесмены.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Тюменская слобода может появиться православный храм. Но для этого нужно привлекать инвесторов, так как большинство участков принадлежит третьим лицам. Об этом сообщили в городской администрации. «Строительство таких объектов (храмов — при. URA.RU) ведется за счет благотворительных средств при участии Тобольско-Тюменской Епархии. Пока планов по строительству храма нет. Учитывая, что большая часть земельных участков в районе Тюменская слобода обременена правами третьих лиц, вопрос о размещении данных объектов может быть рассмотрен инвесторами или иными заинтересованными лицами», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени собирают деньги на возведение храма в русско-византийском стиле. Сроки строительства зависят от того, как скоро будет собрана необходимая сумма — один миллиард рублей. Деньги приносят и местные бизнесмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...