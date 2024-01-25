Тюменские таксисты отказываются возить пассажиров за наличные

26 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты предпочитают возить пассажиров за безналичный расчет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени некоторые водители такси агрегатора «Яндекс. Go» отказываются возить пассажиров за наличный расчет. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал, либо оформить отказ от поездки. «Мы возвращались из гостей. Вызвали такси, указали в приложении, что расплатимся наличными. Но водитель, который приехал на заявку, сказал, чтобы мы сменили формат оплаты на безналичный расчет. Либо он никуда не поедет. Мы решили отказаться от поездки и вызвали другую машину. И это не единичный случай. Мы еще несколько раз попадали в похожие ситуации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Владелец одного из тюменских таксопарков рассказал агентству, что в последнее время водители действительно стали чаще отказываться от поездок за наличный расчет. «Не сказать, что это явление носит массовый характер, но такие случаи есть. Чаще всего водители просят пассажиров изменить форму оплаты, если сомневаются, что те вообще планируют им платить. Например, если клиент сильно пьян или подозрительно себя ведет», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители «Яндекс. Go» придумали, как искусственно повысить цены на поездки. Чтобы зарабатывать больше и увеличивать стоимость поездок для пассажиров таксисты уходят с линии, как только принимают новый заказ. Из-за такого поведения спрос на такси увеличивается и коэффициенты для водителей растут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени некоторые водители такси агрегатора «Яндекс. Go» отказываются возить пассажиров за наличный расчет. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал, либо оформить отказ от поездки. «Мы возвращались из гостей. Вызвали такси, указали в приложении, что расплатимся наличными. Но водитель, который приехал на заявку, сказал, чтобы мы сменили формат оплаты на безналичный расчет. Либо он никуда не поедет. Мы решили отказаться от поездки и вызвали другую машину. И это не единичный случай. Мы еще несколько раз попадали в похожие ситуации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Владелец одного из тюменских таксопарков рассказал агентству, что в последнее время водители действительно стали чаще отказываться от поездок за наличный расчет. «Не сказать, что это явление носит массовый характер, но такие случаи есть. Чаще всего водители просят пассажиров изменить форму оплаты, если сомневаются, что те вообще планируют им платить. Например, если клиент сильно пьян или подозрительно себя ведет», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители «Яндекс. Go» придумали, как искусственно повысить цены на поездки. Чтобы зарабатывать больше и увеличивать стоимость поездок для пассажиров таксисты уходят с линии, как только принимают новый заказ. Из-за такого поведения спрос на такси увеличивается и коэффициенты для водителей растут.