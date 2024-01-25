Скольких подчиненных в ЯНАО раздражает начальство

Лишь 48% экономически активных граждан Ямала довольны своим начальством, остальные же недолюбливают свое руководитство. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«48% жителей ЯНАО ничего не раздражает в своих руководителях. У 7% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 4% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 3% — грубость и невоспитанность. 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда», — комментируют аналитики сервиса.
Лишь 11% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывают нарекания безответственность персонала (17%), равнодушное отношение к своим обязанностям (13%), лень и неисполнительность (по 7%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность работников (3%).
Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы не хотели бы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы. Рынок труда в ЯНАО остро нуждается в специалистах.
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