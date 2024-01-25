Скольких подчиненных в ЯНАО раздражает начальство

Больше половины опрошенных ямальцев недолюбливают свое руководство

26 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

48% жителей ЯНАО ничто не раздражает в своих руководителях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лишь 48% экономически активных граждан Ямала довольны своим начальством, остальные же недолюбливают свое руководитство. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «48% жителей ЯНАО ничего не раздражает в своих руководителях. У 7% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 4% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 3% — грубость и невоспитанность. 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда», — комментируют аналитики сервиса. Лишь 11% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывают нарекания безответственность персонала (17%), равнодушное отношение к своим обязанностям (13%), лень и неисполнительность (по 7%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность работников (3%). Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы не хотели бы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы. Рынок труда в ЯНАО остро нуждается в специалистах.

Лишь 48% экономически активных граждан Ямала довольны своим начальством, остальные же недолюбливают свое руководитство. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «48% жителей ЯНАО ничего не раздражает в своих руководителях. У 7% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 4% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 3% — грубость и невоспитанность. 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда», — комментируют аналитики сервиса. Лишь 11% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывают нарекания безответственность персонала (17%), равнодушное отношение к своим обязанностям (13%), лень и неисполнительность (по 7%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность работников (3%). Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы не хотели бы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы. Рынок труда в ЯНАО остро нуждается в специалистах.