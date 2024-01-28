Политика Власть Из двух курганских отделений полиции ушли начальники В Курганской области сменились руководители двух отделений полиции 29 января 2024 в 09:20 Размер текста - 17 + Два курганских начальника отделений полиции ушли с должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два начальника отделений полиции в Курганской области ушли со своих должностей. Данные о кадровых изменениях появились на сайте регионального УМВД. «Отделение полиции „Шатровское“. Начальник — должность вакантна», — информирует соответствующий раздел сайта областной полиции. Ранее им числился майор полиции Леонид Попов. Также с должности начальника отделение полиции «Половинское» уволился майор Владимир Ковалев. Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В ведомстве пояснили, что вместо Ковалева новым начальником стал капитан Андрей Лушников. Прежний начальник вышел на пенсию. Экс-начальник полиции в Шатрово перешел на новое место службы в городе Кургане. Вместо Попова назначен исполняющий обязанности начальника капитан Иван Шелудков. Ранее URA.RU сообщало, что из полиции Белозерского округа уволился подполковник Юрий Семенов. Вместо него врио начальника назначили капитана Александра Кочанова. Два начальника отделений полиции в Курганской области ушли со своих должностей. Данные о кадровых изменениях появились на сайте регионального УМВД. «Отделение полиции „Шатровское“. Начальник — должность вакантна», — информирует соответствующий раздел сайта областной полиции. Ранее им числился майор полиции Леонид Попов. Также с должности начальника отделение полиции «Половинское» уволился майор Владимир Ковалев. Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В ведомстве пояснили, что вместо Ковалева новым начальником стал капитан Андрей Лушников. Прежний начальник вышел на пенсию. Экс-начальник полиции в Шатрово перешел на новое место службы в городе Кургане. Вместо Попова назначен исполняющий обязанности начальника капитан Иван Шелудков. Ранее URA.RU сообщало, что из полиции Белозерского округа уволился подполковник Юрий Семенов. Вместо него врио начальника назначили капитана Александра Кочанова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям