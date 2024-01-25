25 января 2024

В ЯНАО появятся новый военно-патриотический клуб и картинг-центр

В Губкинском отремонтируют молодежный центр «Современник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пейнтбол от радио Максимум. Екатеринбург, картинг
Летом 2023 года уже было выполнено устройство площадки для картинг-трассы Фото:

В парке культуры и отдыха в Губкинском (ЯНАО) по просьбе местных жителей отремонтируют корпус здания для молодежного центра «Современник». Здесь разместятся военно-патриотический клуб и картинг-центр. Сообщение опубликовано на сайте правительства округа.

«Решение о проведении капитального ремонта приняли после обращения жителей Губкинского к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время Честного маршрута 2022 года. Отремонтируют административное одноэтажное здание в парке культуры и отдыха «Юбилейный». В нем разместят структурные подразделения молодежного центра «Современник»: военно-патриотический клуб «Форпост» и картинг-центр для клуба технического творчества «Полярная механика», — говорится в сообщении.

Для «Форпоста» предусмотрены оружейная комната и мягкий зал для тренировок. На прилегающей территории оборудуют строевой плац и военизированную полосу препятствий. В проекте также — костровое место, площадки для фрироупа и пейнтбола. Летом 2023 года уже было выполнено устройство площадки для картинг-трассы. В планах — подготовить помещение для хранения картингов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в марте пройдет курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки» для мужчин в возрасте от 18 лет. Организует мероприятие Региональный центр патриотического воспитания «Авангард».

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В парке культуры и отдыха в Губкинском (ЯНАО) по просьбе местных жителей отремонтируют корпус здания для молодежного центра «Современник». Здесь разместятся военно-патриотический клуб и картинг-центр. Сообщение опубликовано на сайте правительства округа. «Решение о проведении капитального ремонта приняли после обращения жителей Губкинского к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время Честного маршрута 2022 года. Отремонтируют административное одноэтажное здание в парке культуры и отдыха «Юбилейный». В нем разместят структурные подразделения молодежного центра «Современник»: военно-патриотический клуб «Форпост» и картинг-центр для клуба технического творчества «Полярная механика», — говорится в сообщении. Для «Форпоста» предусмотрены оружейная комната и мягкий зал для тренировок. На прилегающей территории оборудуют строевой плац и военизированную полосу препятствий. В проекте также — костровое место, площадки для фрироупа и пейнтбола. Летом 2023 года уже было выполнено устройство площадки для картинг-трассы. В планах — подготовить помещение для хранения картингов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в марте пройдет курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки» для мужчин в возрасте от 18 лет. Организует мероприятие Региональный центр патриотического воспитания «Авангард».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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