Shot: российский боец ММА умер во время спарринга на турнире

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Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, бокс, штырков иван, мма, mma
Денис потерял сознание во время тренировачного боя Фото:

Боец ММА Денис, которому было 18 лет, умер во время спарринга на турнире в Кирове. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Денис готовился к своему бою и спарринговался с Андреем. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание», — сообщает Shot. Врачи, которые приехали на место, не смогли спасти Дениса. Он умер в машине скорой помощи.

Инцидент произошел в школе олимпийского резерва «Юность» в Кирове. Как пишет Shot, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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Боец ММА Денис, которому было 18 лет, умер во время спарринга на турнире в Кирове. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Денис готовился к своему бою и спарринговался с Андреем. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание», — сообщает Shot. Врачи, которые приехали на место, не смогли спасти Дениса. Он умер в машине скорой помощи. Инцидент произошел в школе олимпийского резерва «Юность» в Кирове. Как пишет Shot, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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