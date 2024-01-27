Shot: российский боец ММА умер во время спарринга на турнире

Денис потерял сознание во время тренировачного боя
Боец ММА Денис, которому было 18 лет, умер во время спарринга на турнире в Кирове. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Денис готовился к своему бою и спарринговался с Андреем. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание», — сообщает Shot. Врачи, которые приехали на место, не смогли спасти Дениса. Он умер в машине скорой помощи.
Инцидент произошел в школе олимпийского резерва «Юность» в Кирове. Как пишет Shot, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
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