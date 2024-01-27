Shot: российский боец ММА умер во время спарринга на турнире

27 января 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Денис потерял сознание во время тренировачного боя Фото: Антон Басанаев © URA.RU Боец ММА Денис, которому было 18 лет, умер во время спарринга на турнире в Кирове. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Денис готовился к своему бою и спарринговался с Андреем. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание», — сообщает Shot. Врачи, которые приехали на место, не смогли спасти Дениса. Он умер в машине скорой помощи. Инцидент произошел в школе олимпийского резерва «Юность» в Кирове. Как пишет Shot, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Боец ММА Денис, которому было 18 лет, умер во время спарринга на турнире в Кирове. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Денис готовился к своему бою и спарринговался с Андреем. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание», — сообщает Shot. Врачи, которые приехали на место, не смогли спасти Дениса. Он умер в машине скорой помощи. Инцидент произошел в школе олимпийского резерва «Юность» в Кирове. Как пишет Shot, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.