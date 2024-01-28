28 января 2024

Тюменцы за год увидят шесть турниров ММА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир RCC 16. Тюмень , драка, удар, ринг, мма, rcc, бой, ufc, юфс
Ближайший турнир по ММА «Тюмень сильная» пройдет в мае Фото:

В Тюмени в течение года пройдет шесть турниров ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). Об этом URA.RU сообщил вице-президент федерации ММА в Тюменской области Евгений Бондарь.

«У нас в этом году запланировано минимум шесть турниров. Четыре — любительских и два профессиональных. Ближайший турнир „Тюмень сильная“ пройдет в мае, на который мы собираемся пригласить ребят из других регионов. В июне пройдет первый профессиональный турнир, который мы проведем совместно с организацией Open FC. В августе пройдет полупрофессиональный турнир „День физкультурника“ на набережной реки Туры. В сентябре чемпионат города по ММА. В ноябре будет турнир „TYUMEN PRO MMA“», — рассказал URA.RU вице-президент Федерации ММА в Тюменской области Евгений Бондарь

Один из заявленных турниров прошел в Тюмени 27 и 28 января. В чемпионате области по ММА приняли участие почти 200 спортсменов. В планах федерации проведение постоянных турниров с трансляциями, что позволит привлечь федеральные спортивные каналы к освещению тюменских турниров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел собственный регулярный международный турнир по MMA.

Слева направо: вице-президент федерации ММА в Тюменской области Евгений Бондарь, президент федерации ММА в России Виктор Дроздов, президент федерации ММА в Тюменской области Богдан Головков
Слева направо: вице-президент федерации ММА в Тюменской области Евгений Бондарь, президент федерации ММА в России Виктор Дроздов, президент федерации ММА в Тюменской области Богдан Головков

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В Тюмени в течение года пройдет шесть турниров ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). Об этом URA.RU сообщил вице-президент федерации ММА в Тюменской области Евгений Бондарь. «У нас в этом году запланировано минимум шесть турниров. Четыре — любительских и два профессиональных. Ближайший турнир „Тюмень сильная“ пройдет в мае, на который мы собираемся пригласить ребят из других регионов. В июне пройдет первый профессиональный турнир, который мы проведем совместно с организацией Open FC. В августе пройдет полупрофессиональный турнир „День физкультурника“ на набережной реки Туры. В сентябре чемпионат города по ММА. В ноябре будет турнир „TYUMEN PRO MMA“», — рассказал URA.RU вице-президент Федерации ММА в Тюменской области Евгений Бондарь Один из заявленных турниров прошел в Тюмени 27 и 28 января. В чемпионате области по ММА приняли участие почти 200 спортсменов. В планах федерации проведение постоянных турниров с трансляциями, что позволит привлечь федеральные спортивные каналы к освещению тюменских турниров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел собственный регулярный международный турнир по MMA.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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