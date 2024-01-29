В Кургане на день отключат электричество из-за проведения плановых работ

Свет отключат для проведения плановых работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане 30 января отключат электричество из-за плановых работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По информации АО „СУЭНКО“, 30 января будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 13:30 до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена по адресу 8-й микрорайон, 6», — сообщили в telegram-канале мэрии.

С 9:00 до 16:00 для ремонта оборудования, технических работ и подрезки деревьев свет отключат по следующим адресам: