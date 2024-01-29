В Кургане на день отключат электричество из-за проведения плановых работ

Свет отключат для проведения плановых работ
В Кургане 30 января отключат электричество из-за плановых работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«По информации АО „СУЭНКО“, 30 января будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 13:30 до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена по адресу 8-й микрорайон, 6», — сообщили в telegram-канале мэрии.
С 9:00 до 16:00 для ремонта оборудования, технических работ и подрезки деревьев свет отключат по следующим адресам:
- ул. Зорге, 16, 18, 18а;
- ул. Свердлова, 34, 36, 38;
- ул. Пушкина, 42-54, ул. 9 Января, 1-5;
- ул. Карельцева, 37а, 37-69, 37а, 39а, 41а, 34-44, 34а;
- проспект Машиностроителей, 2, ул. 9 Мая, 34;
- микрорайон Большое Чаусово, ул. Степная, 1-9, 2-12, пер. Луговой, 1-7, 2, 6, уч. 1б, уч. 1в;
- ул. Рылеева, 3-43, 11а, 11б, 13а, 15а, 17а, 21а, 37а, 6а, 4-38, ж/д;
- пер. Встречный, 5-11, 6-12, 8а, 9б.
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