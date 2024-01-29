29 января 2024

В Тюменской области после избиения первоклассника наказали чиновника и педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, драка, подростки, дети, детское насилие, школьники, дети зимой, буллинг
Драка детей создала проблемы для взрослых (архивное фото) Фото:

Директор школы в Ярково (Тюменская область), пятеро сотрудников учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района получили выговоры после того, как двое учеников третьего класса избили первоклассника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Днем 17 января на территории Ярковской школы двое учеников третьего класса нанесли телесные повреждения первокласснику. Прокуратура района выявила нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования начальник отдела в КДН и ЗП Ярковского района, директор школы, а также пять ее работников получили выговоры», — рассказали URA.RU в прокуратуре области.

Также представление от силовиков получила организация, которая охраняет школу: по сообщениям свидетелей, охранник не пытался разнять мальчиков. Как ранее писало URA.RU, конфликт между детьми попал на камеру видеонаблюдения. После обнародования ЧП в СМИ к его расследованию подключилась прокуратура области, а также на контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Директор школы в Ярково (Тюменская область), пятеро сотрудников учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района получили выговоры после того, как двое учеников третьего класса избили первоклассника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Днем 17 января на территории Ярковской школы двое учеников третьего класса нанесли телесные повреждения первокласснику. Прокуратура района выявила нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования начальник отдела в КДН и ЗП Ярковского района, директор школы, а также пять ее работников получили выговоры», — рассказали URA.RU в прокуратуре области. Также представление от силовиков получила организация, которая охраняет школу: по сообщениям свидетелей, охранник не пытался разнять мальчиков. Как ранее писало URA.RU, конфликт между детьми попал на камеру видеонаблюдения. После обнародования ЧП в СМИ к его расследованию подключилась прокуратура области, а также на контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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