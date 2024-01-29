В Тюменской области после избиения первоклассника наказали чиновника и педагогов

30 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Драка детей создала проблемы для взрослых (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор школы в Ярково (Тюменская область), пятеро сотрудников учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района получили выговоры после того, как двое учеников третьего класса избили первоклассника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Днем 17 января на территории Ярковской школы двое учеников третьего класса нанесли телесные повреждения первокласснику. Прокуратура района выявила нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования начальник отдела в КДН и ЗП Ярковского района, директор школы, а также пять ее работников получили выговоры», — рассказали URA.RU в прокуратуре области. Также представление от силовиков получила организация, которая охраняет школу: по сообщениям свидетелей, охранник не пытался разнять мальчиков. Как ранее писало URA.RU, конфликт между детьми попал на камеру видеонаблюдения. После обнародования ЧП в СМИ к его расследованию подключилась прокуратура области, а также на контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Директор школы в Ярково (Тюменская область), пятеро сотрудников учреждения, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района получили выговоры после того, как двое учеников третьего класса избили первоклассника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Днем 17 января на территории Ярковской школы двое учеников третьего класса нанесли телесные повреждения первокласснику. Прокуратура района выявила нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования начальник отдела в КДН и ЗП Ярковского района, директор школы, а также пять ее работников получили выговоры», — рассказали URA.RU в прокуратуре области. Также представление от силовиков получила организация, которая охраняет школу: по сообщениям свидетелей, охранник не пытался разнять мальчиков. Как ранее писало URA.RU, конфликт между детьми попал на камеру видеонаблюдения. После обнародования ЧП в СМИ к его расследованию подключилась прокуратура области, а также на контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.