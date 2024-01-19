19 января 2024

Тюменская прокуратура заинтересовалась избиением первоклассника школьниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Конфликт между школьниками произошел 17 января Фото:

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по сообщениям из СМИ об избиении первоклассника группой старших школьников в селе Ярково. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«В средствах массовой информации опубликованы сведения об избиении в Ярковском районе школьниками первоклассника. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Конфликт между детьми произошел днем 17 января на территории школы. В результате избиения мальчик 2016 года рождения получил травмы. Прокуратура в ходе проверки также оценит действия администрации школы и сотрудников частного охранного предприятия.

Информация о ЧП появилась в соцсетях 20 января. Полиция организовала по данному факту проверку.

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Прокуратура Тюменской области организовала проверку по сообщениям из СМИ об избиении первоклассника группой старших школьников в селе Ярково. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «В средствах массовой информации опубликованы сведения об избиении в Ярковском районе школьниками первоклассника. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Конфликт между детьми произошел днем 17 января на территории школы. В результате избиения мальчик 2016 года рождения получил травмы. Прокуратура в ходе проверки также оценит действия администрации школы и сотрудников частного охранного предприятия. Информация о ЧП появилась в соцсетях 20 января. Полиция организовала по данному факту проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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