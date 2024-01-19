Тюменская прокуратура заинтересовалась избиением первоклассника школьниками

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по сообщениям из СМИ об избиении первоклассника группой старших школьников в селе Ярково. Об этом ведомство сообщило в соцсети.
«В средствах массовой информации опубликованы сведения об избиении в Ярковском районе школьниками первоклассника. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Конфликт между детьми произошел днем 17 января на территории школы. В результате избиения мальчик 2016 года рождения получил травмы. Прокуратура в ходе проверки также оценит действия администрации школы и сотрудников частного охранного предприятия.
Информация о ЧП появилась в соцсетях
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