Тюменская прокуратура заинтересовалась избиением первоклассника школьниками

Конфликт между школьниками произошел 17 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по сообщениям из СМИ об избиении первоклассника группой старших школьников в селе Ярково. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«В средствах массовой информации опубликованы сведения об избиении в Ярковском районе школьниками первоклассника. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Конфликт между детьми произошел днем 17 января на территории школы. В результате избиения мальчик 2016 года рождения получил травмы. Прокуратура в ходе проверки также оценит действия администрации школы и сотрудников частного охранного предприятия.