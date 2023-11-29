Кто зарабатывает на тюменском молоке

Тюменские производители снизили цены на молочную продукцию с начала 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, молоко, ценники, молочная продукция, ценник, полки магазина
Почти весь молочный бизнес в Тюмени поделен между тремя промышленными магнатами Фото:

В Тюмени с начала года в среднем на 5% подешевели молоко, сметана и другие кисломолочные продукты. Данные о ценах на третью неделю ноября опубликовал на своем официальном сайте Тюменьстат.

Корреспондент URA.RU выяснил, кому принадлежит молочный бизнес в Тюменской области, и проверил, каково финансовое состояние компаний, которые могут позволить себе в 2023 году снижать цену на свою продукцию. Анализ данных был проведен по девяти основным брендам, которые представлены на полках тюменских магазинов.

ARSIB Holding Group

Львиная доля производимого в Тюмени молока выпускается на мощностях, принадлежащих перерабатывающему дивизиону холдинга ARSIB. На официальном сайте холдинга подтверждается принадлежность ему трех популярных в Тюмени брендов: «Першинское», «Тюменьмолоко» и «Нижняя Тавда». URA.RU неоднократно рассказывало о финансовых проблемах компаний, связанных с топ-менеджерами холдинга. А в настоящий момент трудности испытывает и ключевой молочный актив — Нижнетавдинский молочный завод. Впрочем, это не мешает ему искать пути для расширения производства.

«Золотые Луга»

Еще один молочный магнат Тюменской области — компания «Золотые Луга». Кроме одноименного бренда, производителю принадлежат марка «Ситниковское» и линейка кисломолочной продукции «Живи здорОво». В банкротных историях и финансовых разбирательствах эта компания замечена не была. Более того, система СБИС сообщает, что у «Золотых Лугов» на данный момент нет никаких финансовых рисков, а чистая прибыль в 2022 году выросла на 47% и составила 157,5 млн рублей.

Danone

Третий участник молочного рынка Тюмени представлен местным заводом крупного российского холдинга H&N, который раньше носил название «Данон Россия» и принадлежал французскому холдингу Danone. Этому производителю принадлежит огромное количество брендов, самые известные из которых — «Простоквашино», «Активиа» и линейка продукции для детского питания «Тема». Экономические санкции, введенные США и странами Евросоюза на фоне спецоперации РФ на Украине, привели к отказу французской компании от бизнеса в России. В настоящий момент активы тюменского «Данона» переданы в госуправление. В настоящий момент стоимость бизнеса оценивается в 32,1 млрд рублей, а чистая прибыль за 2022 год превышает 5 млрд рублей.

Оценить реальные доли каждого из трех молочных гигантов в тюменском молочном рынке к моменту публикации не удалось. Запросы отправлены в региональные департаменты агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Ответы ожидаются.
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В Тюмени с начала года в среднем на 5% подешевели молоко, сметана и другие кисломолочные продукты. Данные о ценах на третью неделю ноября опубликовал на своем официальном сайте Тюменьстат. Корреспондент URA.RU выяснил, кому принадлежит молочный бизнес в Тюменской области, и проверил, каково финансовое состояние компаний, которые могут позволить себе в 2023 году снижать цену на свою продукцию. Анализ данных был проведен по девяти основным брендам, которые представлены на полках тюменских магазинов. Львиная доля производимого в Тюмени молока выпускается на мощностях, принадлежащих перерабатывающему дивизиону холдинга ARSIB. На официальном сайте холдинга подтверждается принадлежность ему трех популярных в Тюмени брендов: «Першинское», «Тюменьмолоко» и «Нижняя Тавда». URA.RU неоднократно рассказывало о финансовых проблемах компаний, связанных с топ-менеджерами холдинга. А в настоящий момент трудности испытывает и ключевой молочный актив — Нижнетавдинский молочный завод. Впрочем, это не мешает ему искать пути для расширения производства. Еще один молочный магнат Тюменской области — компания «Золотые Луга». Кроме одноименного бренда, производителю принадлежат марка «Ситниковское» и линейка кисломолочной продукции «Живи здорОво». В банкротных историях и финансовых разбирательствах эта компания замечена не была. Более того, система СБИС сообщает, что у «Золотых Лугов» на данный момент нет никаких финансовых рисков, а чистая прибыль в 2022 году выросла на 47% и составила 157,5 млн рублей. Третий участник молочного рынка Тюмени представлен местным заводом крупного российского холдинга H&N, который раньше носил название «Данон Россия» и принадлежал французскому холдингу Danone. Этому производителю принадлежит огромное количество брендов, самые известные из которых — «Простоквашино», «Активиа» и линейка продукции для детского питания «Тема». Экономические санкции, введенные США и странами Евросоюза на фоне спецоперации РФ на Украине, привели к отказу французской компании от бизнеса в России. В настоящий момент активы тюменского «Данона» переданы в госуправление. В настоящий момент стоимость бизнеса оценивается в 32,1 млрд рублей, а чистая прибыль за 2022 год превышает 5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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