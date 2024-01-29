В тюменском отделе полиции прошли обыски

Сотрудники СК и УСБ провели обыски в тюменском отделе полиции №8

30 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Тюменский отдел полиции №8 проверили сотрудники СКР и УСБ Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники регионального управления СКР и управление службы собственной безопасности (УСБ) УМВД России по Тюменской области провели проверку отдела полиции №8 Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение о ее проведении было принято после того, как в СМИ и telegram-каналах появилась информация о том, что два представителя азербайджанской диаспоры жестоко издевались над тюменцами, выбивая из них долги. «Проверка в восьмом отделе полиции прошла 29 января. Сотрудники УСБ УМВД и Следственного комитета проверяли, какая работа ведется по заявлениям на мужчин, которые издевались над должниками одной из тюменских компаний, торгующих топливом», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. 29 января в СМИ и ряде анонимных telegram-каналов появилась информация о том, что в Тюмени два члена диаспоры Азербайджана жестоко издевались над должниками тюменской компании по продаже нефтепродуктов. При этом авторы указанных каналов заявили, что потерпевшие обращались в тюменский отдел полиции №8, но безрезультатно: там им не помогли. URA.RU направило запрос по ситуации в правоохранительные органы. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, что диаспора Азербайджана Тюменской области не поддержала земляков, которые унижали тюменцев, выбивая долги. Там заявили, что обвиняемые в издевательствах над должниками сотрудники одной из тюменских компаний по продаже нефтепродуктов никогда не состояли в азербайджанской диаспоре региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники регионального управления СКР и управление службы собственной безопасности (УСБ) УМВД России по Тюменской области провели проверку отдела полиции №8 Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение о ее проведении было принято после того, как в СМИ и telegram-каналах появилась информация о том, что два представителя азербайджанской диаспоры жестоко издевались над тюменцами, выбивая из них долги. «Проверка в восьмом отделе полиции прошла 29 января. Сотрудники УСБ УМВД и Следственного комитета проверяли, какая работа ведется по заявлениям на мужчин, которые издевались над должниками одной из тюменских компаний, торгующих топливом», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. 29 января в СМИ и ряде анонимных telegram-каналов появилась информация о том, что в Тюмени два члена диаспоры Азербайджана жестоко издевались над должниками тюменской компании по продаже нефтепродуктов. При этом авторы указанных каналов заявили, что потерпевшие обращались в тюменский отдел полиции №8, но безрезультатно: там им не помогли. URA.RU направило запрос по ситуации в правоохранительные органы. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, что диаспора Азербайджана Тюменской области не поддержала земляков, которые унижали тюменцев, выбивая долги. Там заявили, что обвиняемые в издевательствах над должниками сотрудники одной из тюменских компаний по продаже нефтепродуктов никогда не состояли в азербайджанской диаспоре региона.